教大GPS：再思微調教學語言政策

本年正值檢討政策之時。香港教育大學教育及人類發展學院課程與教學學系，聯同香港中文中學聯會，合辦4場「學校領袖教育論壇」，首場於11月舉行，以「微調中學教學語言政策」為題，吸引了160多名中學校長、教師及大學學者參與。

中中也能培養中英兼擅團隊

論壇主講者胡少偉博士發布有關第二期微調政策的最新研究結果。研究以問卷形式訪問了約400名中學校長和教師，對過往10年實施教學語言政策及其「只上不落」措施的看法。結果發現，88%受訪者支持沿用「學生能力」、「教師能力」和「學校支援措施」這3項作為英語教學的考慮；至於「只上不落」的安排，則以不支持者居多（57%）。另外，在現行政策下，學校可選擇不多於25%的英語增潤課程，並可「化時為科」（最多兩科），近50%受訪者盼維持不變，希望放寬的有48%，選收緊的為2%。至於現時開設英文班之計算方法（即85%「前列40%」中一生），支持不變／放寬／收緊的，分別為48%、45%及6%（1%資料不詳）。

另一位講者為粉嶺救恩書院邱潔瑩校長，分享如何在現行政策下，加強對師生的英語支援措施，並實行跨課程語文學習，例如教授校本拼音法、籌辦跨科語文活動、朗讀英文社評、張貼英文標語等，創造豐富語境，培養「中英兼擅」的師生團隊。

中學教學語言政策將何去何從？縱然在上述問卷調查中，大部分中學同工傾向維持現狀，而事實上部分中中在其悉心經營下，亦能達至中英兼擅的母語教學目標，但現行政策卻有值得改善之處。

中中長期弱勢 教局應予更多資源支援

儘管微調政策容許中中按校情開設英文班，或以英語教授某些科目，但家長對英中一直情有獨鍾，令中中長期處於弱勢，標籤效應甚至加劇至中中校內班與班之間。建議教育局增加彈性，提升學校以英語授課的增潤課程比例，並給予中中更多支援和資源，以支援學生學好英語。而為更了解微調教學語言政策的成效，政府可委託大學做大規模的縱向研究，善用增值表現、公開試評估數據等，比較不同教學語言對學生表現的影響，並將結果公布，用於制定往後的政策。

文：廖凱怡（香港教育大學課程與教學學系講師）、胡少偉（香港教育大學國際教育學系助理教授（教學））、邱潔瑩（粉嶺救恩書院校長）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第321期]