升學攻略．幼稚園及小學篇：培僑重兩文三語 榮光評級不俗

答◢ 培僑國際幼稚園重視兩文三語，「培育中英兼善、好學篤行的小朋友」。而你心儀的兩所幼稚園皆為「免費」幼稚園，參考教育局的評核報告，本人給真理浸信會榮光幼兒園和迦南幼稚園（九龍塘）的評級，分別為A+及A-（從A++至A-）。你可以先往培僑註冊再試考榮光，因該校在沙田，評級也不錯。

博李金不如報蒙恩

問◢ 家在71校網，孩子爸爸是聖公會蒙恩小學舊生，但目標想入順德聯誼總會李金小學。請問自行分配應該博李金小學叩門的「1-1-1」，還是先拿定蒙恩小學的offer再去李金小學叩門？另外，男孩升小學「大抽獎」，在41、11還是12校網較容易獲派良好或著名小學？

答◢ 參考「世襲超收額排位」，聖公會蒙恩小學去年在屯門71校網，15所小學中排第1，順德聯誼總會李金小學則排第6，前年兩校排名也差不多，所以我認為與其博李金，不如報蒙恩，因報蒙恩的獲派機會比李金大得多。另一方面，「好」小學一向都不容易入，你列舉的3個校網中，12（灣仔區)、41（九龍城區）網比較多「好」小學，11（中西區）網小學的名氣比12、41低，卻比較易入。

獻主會大機會 15分難入奉基千禧

問◢ 小兒屬35校網，生性活潑開朗。如報獻主會小學（34網）或獻主會聖馬善樂小學（34網）均有20分，但心儀35網的聖公會奉基千禧小學（15分），請問應如何選擇？

答◢ 你用15分報聖公會奉基千禧小學，恐怕九成會落空，因該校在35校網中排名第1。但如果你用20分報34網的獻主會或獻主會聖馬善樂，則有八九成機會獲取錄，因兩小學在34校網17所學校中，一間排第10，另一間排第12。建議你報獻主會小學，獲取錄後才決定是否往聖公會奉基千禧小學叩門，因獻主會小學也辦得不錯，這樣做控制權在你手，做起事來輕鬆得多！

文：趙榮德

作者簡介﹕前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第321期]