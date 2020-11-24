蒲公英教室：求學大於求分數

先鼓勵後說教

家長收到孩子派回來的試卷，十居其九出於自然反應，也會問：「為何這條題目那麼簡單都會錯？」不論他們取得高分或低分，家長都很容易着眼於孩子的錯誤，忽略他做得好的地方。引導孩子修正當然沒問題，但要找對時機。當孩子把成績單交給父母時，他們渴望得到的，是父母的肯定或安慰，而非即時的教訓。若我們二話不說便長篇大論地說教，甚至責罵，大多數孩子都聽不進耳。相反，先給孩子予以肯定，這樣他們才會願意聆聽需要改善的地方，效果必然更理想。

忌用負面言詞

當家長與孩子一起重看試卷時，切忌使用負面言詞，如「你有冇用腦？」之類傷害孩子自尊的話。孩子如長期受到這種語言傷害，會比較自卑。建議家長可與孩子一同分析考卷中表現比較理想的部分，例如讚他有融會貫通，所以即使題目有巧妙之處也能成功解題。嘉許有助小朋友明暸不是死記硬背就能取得高分，反而要懂得應用學到的知識。

查看考卷「對症下藥」

跟孩子一同查看考卷並非只為挑出他們的不妥當，更重要是「對症下藥」。例如子女總覺得答題時間不足，那是由於溫習得不夠熟練，以至多花了時間解題，要回憶良久才能下筆？抑或題目較高階，他們難以理解，以至未能準繩作答？跟孩子一起針對問題癥結，討論如何改善，那他們下次再考核，便自然會覺得輕鬆得多。

2019冠狀病毒疫情未散，加上多家學校爆發上呼吸道感染導致停課，孩子情緒難免有所影響。如果學校為追進度令學生喘不過氣來，他們的心靈負擔不可小覷呢。

分數並非反映知識應用的唯一指標，考試表現有不少外在因素影響。家長的一字一句絕對影響孩子下次應考的態度與表現。鼓勵能培養他進步的心，責備打垮他的自信。你會如何選擇呢？

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第321期]