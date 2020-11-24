家家有禮：賞貓名畫玩「躲喵喵」有禮

香港站展覽除了不設收費，還有「躲喵喵有獎遊戲」，QR Code藏在場內4個不同角落，大家只要掃一掃「喵Code」即可獲得「躲喵喵」電子印章一枚，集齊4枚印章即可免費獲贈獨家限定「貓．美術館」香港站明信片一套共3張，數量有限，貓奴萬勿錯過。

◆INFO

「貓．美術館」香港站@北角匯

日期：即日至2021年1月10日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：北角北角邨里1號北角匯1期、北角渣華道123-133號北角匯2至3期

查詢：2805 6605（只需以The Point by SHKP會員編號登記即可免費參觀。市民亦可現場免費登記成為會員，更可獲贈500分迎新積分）

整理：顏燕雯

■送「戈爾孔達貓」 TSA鎖行李帶

北角匯送出「戈爾孔達貓」TSA鎖行李帶予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月1日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第321期]