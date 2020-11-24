老字號：玫瑰露醃肉高手 鎖肉汁辟雪味

曾與永利威共存過的本地酒莊，因市場萎縮、成本上漲等原因早已消失得七七八八，但永利威卻能屹立百年，原因之一，就是材料從不欺客。為尋找合適的玫瑰和高粱酒製作玫瑰露，以往程超豪每年4月均會遠赴四川山區，視察藥用玫瑰花質素如何，「這些玫瑰每年只有10天收成期。可惜不少山區自汶川地震後倒了，只能從其他地區搜索花源，如那年沒好的鮮花，我們才用乾花蒸餾」，再順道審視高粱酒的貨源，以作為蒸餾過程中的酒底，「貨源會不時轉換，要起碼陳兩三年，才夠香醇」。就連特別訂製的豬膽形陶瓷瓶，也得仔細挑選，「豬膽形樽，上窄下闊，可令酒液一路在入面運轉，味道愈行愈醇厚」。可惜今年因疫情所限，他只能以各地花場、酒廠寄來的樣辦試貨。

高粱酒浸玫瑰9月 封存蜜香

好原料備妥後，首先要把玫瑰浸入高粱酒內至少9個月，將鮮甜的玫瑰花蜜封存其中，若用乾花，浸泡過程則能引發出被風乾的花香。之後將這些精華酒液加以蒸餾，最後與高粱酒勾兌，便可入瓶。驟耳聽來，過程似乎甚簡單，但魔鬼隱藏於細節，程超豪說：「當中的方程式有好多條，是商業秘密，材料分量、次序不同，成品已經不同。」他勞氣地說，省港澳向來不乏抄襲其註冊商標、店名，以至其專利豬膽形酒瓶的商家：「什麼都有人抄，講出來嚇死你，藥用品、奶泵，連避孕套都有。」他憤憤不平說，要做起一隻酒的品牌，歷時百餘年，一點都不簡單。

程超豪的父親是永利威第三代傳人，因工作勤奮，獲沒有親屬關係的第二代傳授秘方，如今程父退休，接班的程超豪自知任重道遠：「他一世人經營到我這代，你問我，（責任）真是幾難揹的，好多牛鬼蛇神要應對。」但他明言，縱使現時永利威賣大閘蟹賣得比酒好，但玫瑰露依然無可替代，「永利威先有酒，才有蟹，幸好現在多了年輕人興懷舊，支持本土出品，市場比早年大了」。他說現在有人用玫瑰露溝七喜，也加梳打水，或配上檸檬，將玫瑰露的生命延續下去。

■永利威

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