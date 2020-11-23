肺腑之言：嚴重肺炎引發胸腔積膿

病徵：發燒、咳嗽、濃痰、氣喘

「胸腔積膿」是「胸腔積液（pleural effusion）」 的一種，即有膿水積存於肺和胸壁之間，被兩層「胸膜」包圍於「胸腔」（pleural space）的虛位。大多數個案都是因為肺部細菌感染引致肺炎而產生，但有小部分是胸部手術和介入醫療程序引起的併發症。除了發燒、咳嗽、濃痰和胸部不適等較「傳統」的肺部感染病徵外，大量液體積聚在胸腔會霸佔了肺部活動的空間，令病人較易氣喘。然而，在一些年老體弱和受自身免疫系統疾病或藥物影響而功能下降的病人，病徵可能不甚明顯。

抗生素是治療這個疾病的必然骨幹，所需治療時間通常要長至數周，而首段治療通常會採用靜脈注射的抗生素，直至病况穩定和各項檢查數據改善才考慮轉口服藥，藥物選擇亦會根據膿液微生物培植報告調整。此外，胸腔插管引流（intercostal drainage）亦是一個重要的介入步驟，把胸腔裏的膿液排出體外，從而加快復元進度。然而，如果膿液已經積聚在體內一段較長時間，增加了它的黏稠度，甚至產生黏連（adhesions），就可能需要經胸腔管引進特別藥物，嘗試加快分解胸腔內的膿液和黏連，從而達到更有效的引流。

最後，在一些嚴重個案，當以上治療方法都未能有效控制病情，便可能需要手術把胸腔內因感染和發炎而積聚的厚硬物質移走，使肺部得以恢復正常擴張。

死亡率達30%

「胸腔積膿」是一種嚴重疾病，在醫學文獻中約有10%至30%死亡率。而長遠來說，由於胸膜會因積膿和纖維化而變厚變硬，從而影響日後呼吸系統的功能。由肺炎引致胸腔積液（parapneumonic effusion），再發展成「胸腔積膿」，是要經過3個發展期。如果較早接受有效的抗生素治療，可以有效阻止由早期較稀的積液進化成「纖維化膿性」階段（fibro-purulent phase），避免引流或手術等較「侵入性」治療的需要。因此，如果有肺部感染病徵，應及早就醫，切勿怠慢。

文：陳偉文（呼吸系統科專科醫生、香港胸肺基金會主席）