養生帖：練安神功 放鬆助眠

動作要求：

坐式，含胸拔背，雙腳分開同肩寬，雙手放在兩大腿上，全身放鬆

1. 吸氣時，將頭慢慢轉向左側

呼氣時，將頭慢慢轉回正中

2. 吸氣時，將頭慢慢轉向右側

呼氣時，將頭慢慢轉回正中

注意事項：

自然呼吸，鼻吸口呼，每次轉頭以自然為順，不要太勉強。如頸部肌肉很緊，轉動很不靈活，切勿勉強扭轉，要適可而止。每次練習10至15分鐘，或有睡意時慢慢上牀休息，動作幅度不要太大

正能量思考問題

為何需要緩慢、柔和、放鬆地練習？因為若不按要求去做，容易出現頭暈、緊張、呼吸不暢等現象，反而影響睡眠。同時要注意「心病還需心藥醫」，應盡量以正能量思考問題，避免凡事往不開心的方面去想。

文：張群湘（香港大學專業進修學院中醫副教授）