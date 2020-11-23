屢獲殊榮：連續4年獲選「頂尖轉化研究科學家」

■屢獲殊榮

盧煜明憑藉血漿DNA診斷技術，屢獲國際榮譽：

2005年

‧國家自然科學獎

2006年

‧國際臨牀化學和實驗室醫學聯合會－分子診斷學傑出貢獻獎

‧美國國家臨牀生物化學學院（NACB）傑出科學家獎

‧裘槎基金會優秀醫學科研者獎

2007年

‧美國臨牀化學協會（AACC）Sigi Ziering獎

2011年

‧英國皇家學會院士

2012年

‧AACC-NACB臨牀化學傑出貢獻獎

2013年

‧美國國家科學院外籍院士

2014年

‧費薩爾國王國際醫學獎

2015年

‧首位獲頒美國臨牀化學協會Wallace H. Coulter 講學獎的華人

2016年

‧有「中國諾貝爾獎」之稱的首屆「未來科學大獎－生命科學獎」

‧被譽為「諾貝爾獎預測指標」的「湯森路透引文桂冠獎」（Thomson Reuters Citation Laureate）

2016至2019年

‧連續4年獲世界權威科學期刊《自然生物科技》（Nature Biotechnology）選為「全球20位頂尖轉化研究科學家」

2019年

‧首位華人科學家獲頒被視為「諾貝爾獎預測指標」的「復旦－中植科學獎」

2020年

‧獲頒有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎－生命科學獎」