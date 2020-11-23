認識另一半 為新關係掃雷 尋找最合適婚前輔導

很多人以為教徒才需要婚前輔導，又有人擔心經輔導後發現兩人性格迥異，會未結先分。究竟婚前輔導有什麼用？

婚姻生活，夫妻總會遇到大大小小的困難，經常出現小風波。上廁後揭不揭開廁所板，節日回娘家、婆家還是二人世界，都可能成為爭拗。香港婚姻及家庭治療協會董事會委員（計劃及培訓）李嘉慧表示，不少人將婚姻塑造成王子與公主的浪漫故事，或以為嫁個有錢人就會好幸福，又可能受原生家庭影響，對婚姻有憧憬，或導致期望與現實出現落差。婚前輔導有助澄清雙方對婚姻的期望和迷思，教導有關婚姻事情，評估婚姻的準備，探討可能出現的婚姻問題，以及計劃婚禮事宜。

不少人對婚前輔導有誤解和疑慮，李嘉慧（下簡稱李）逐一為大家拆解。

接受「完整的人」不是「完美的人」

問：有宗教信仰才需要做婚前輔導？

李：天主教徒必須上婚前輔導課程；部分基督教會亦規定若在指定教會行禮，準新人須接受婚前輔導。但其實不論有無宗教信仰，都可以接受婚前輔導。但要留意，做了婚前輔導不等於往後婚姻生活沒問題，而是減少可能會出現的煩惱。揭不揭開廁所板其實「好濕碎」，反而有幾個容易令夫婦衝突的「地雷區」須注意：性生活、時間分配、金錢運用、婆媳關係、對子女的管教期望等。如果雙方默契不足，就會因為這些事情而引起許多衝突，積攢下來影響關係。

此外，政見亦成為伴侶之間一大問題。以雙方分別是「淺藍」和「淺黃」為例，當生活「埋到身」的時候，譬如去不去黃店吃飯，都可能演變成衝突。

婚前輔導是幫助二人反思和釐清。對方是一個完整的人，而不是一個完美的人，意思是他有你喜歡的部分，同樣有你不喜歡的部分，你是否都愛他？願意講「我願意」呢？

了解成長背景 接納包容

問：原生家庭如何影響婚姻？

李：曾經有一宗個案，男方是一名律師，有身分和地位，各方面都很出眾。女朋友很崇拜他，但有時覺得男方太自大，甚至會貶低她。婚前輔導過程中探問原生家庭時發現，男方經常武裝自己，是因為弟弟比他更出色，父母亦都疼惜弟弟，所以他覺得若做不到「最叻」，就沒有人愛他；至於女方，其妹妹樣貌更標致，在家中最得寵，父母的專注力都放在妹妹身上，準太太感覺自己從小到大的角色就是被人踩、被剝削。

透過婚前輔導，女方知道男朋友的成長經歷後，反而多了一份憐愛，明白他只是在武裝自己；男方亦知道為何女朋友不喜歡他自大的一面。有了成長背景的認識，伴侶對今日的他／她，就會有多一份包容和接納。

建議婚前約1年做輔導

問：做婚前輔導，一旦發現性格不合，會否「未結就分」？

李：很多人都覺得，雙方性格、思想、觀點等要完全一模一樣才最好，其實可以和而不同，因相異而彼此學習。藉婚前輔導可了解伴侶更多。有些人可能察覺雙方關係有問題，「唔係幾夾」，透過婚前輔導由第三者引證，希望大家面對問題，才決定是合是分。

但另一邊廂，亦有人暗覺雙方關係不妥，因此拒絕做婚前輔導，不想承受後果，擔心會分手。然而，結「好」婚比結「到」婚更重要！婚前輔導之目的並非要拆散伴侶，輔導完後要分手；而是透過婚前輔導增進關係，找出關係中的強、弱之處。建議盡量在結婚前9個月至1年做婚前輔導，以便有更加多時間去調整雙方關係，從而走到婚姻的階段。否則，一方面要籌備婚禮，另一方面要面對與伴侶差異，同時又要決定訂酒席，又沒有時間消化伴侶的一些想法，甚或接受不到對方，大家「唔上唔落」，不知道是進是退。

多種評估工具分析性格

問：婚前輔導應包括什麼，選擇時有什麼要留意？

李：不同機構提供的婚前輔導，深度和闊度或有差異，包括婚前關係、姻親關係、性愛生活、家庭計劃、溝通技巧、財務處理、婚姻期望；有的還涉及成長、個人情緒、原生家庭等問題。

婚前關係評估，坊間機構普遍採用Prepare/Enrich、FOCCUS或T-JTA等工具，分析雙方性格、關係等。「Prepare/ Enrich」的測試報告較為詳盡，以文字性質為主，尤其着重哪個範疇是彼此存有差異。透過測試發現二人的異同，但輔導員是否進而處理更深入的層面，這涉及原生家庭的探索，須視乎輔導員的經驗或者該機構就婚前輔導所定下的方向，惟少有機構列明服務詳情；「FOCCUS」的評估範圍與「Prepare/ Enrich」相若，包括性格、溝通技巧、親密關係等，但前者的測試結果數據化，以雙方答案的比對結果顯示；「T-JTA」主要協助輔導員了解準新人的性格組合如何影響他們。假如想了解更多伴侶的成長背景，可選擇提供Prepare/Enrich的機構。

各機構提供的婚前輔導服務，一般由輔導員、臨牀心理學家、註冊家庭治療師、性治療師或社工負責，節數有多有少，收費也各有不同。這取決於輔導員的資歷、準新人的個別需要等。

問：不找專家做婚前輔導，自行商量可以嗎？

李：坊間有些婚前預備的工具書可參考，但往往生活上欠缺合適的情景和時間，讓雙方靜下來專注討論婚姻問題。假如雙方情緒穩定，並且願意聽取別人意見，可以一起嘗試探討。但要小心萬一處理不到其中一方的情緒，或會影響彼此關係；而輔導員可以協助雙方解讀對方的情緒，當中或有更深層意圖。

文：李祖怡

編輯：王翠麗

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