姿治通鑑：拗柴後無痛 等於康復？

韌帶傷癒變弱 一拗再拗

重複拗柴很常見，同一隻腳拗柴5次以上的大有人在。足踝韌帶扭傷後，雖會逐漸自我修復，但新修復韌帶的柔韌度及保護功能都比原有韌帶差，承受拉扯的能力較弱，影響足踝關節穩定。經常有仍未好好復康的朋友走路時突然腳腕一扭，好運的依靠肌肉及神經自然反應尚能站穩，不幸者大概已再次受傷。

疼痛減退不等於受傷組織完全康復，以此作指標來決定可否再做運動或日常粗活是大忌，會增加再次受傷風險。而且，即使拉傷足踝外側韌帶後完全修復，也有後遺症需要處理；例如足翻拗柴時，距骨與脛骨的碰撞使足踝內軟骨受損，使內側腳眼附近有「陰陰濕濕」的痛，或是拗柴時距骨脫位向前，使患者落梯或下蹲時腳踝有些「頂住」。

在受傷初期，物理治療師要評估受損組織的嚴重程度，施以干擾波、超聲波等幫助消炎減痛，增加關節活動能力，回復步行等基本活動。在復康中後期，透過衝擊波治療刺激組織修復，並配合肌力訓練、本體感覺訓練、手法復位、運動貼紮等方法，協助患者重新投入運動，預防受傷。當中運動訓練尤為重要，受傷後的足踝結構性問題或許未能完全復元，但早有研究指出，即使經歷了二至三級較嚴重的拗柴，透過針對的運動訓練，可完全恢復絕大部分功能。

香港中華基督教青年會於即日起至12月5日，設有腳踝足底痛症評估、治療及運動復康計劃。（查詢：2783 3616）

文：黃愉豪（香港中華基督教青年會一級物理治療師）