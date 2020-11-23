知多啲：一餐分「4格」 均衡營養

若想增加飽足感，可在白米中加入全穀類如藜麥、糙米、紅米，亦可加入扁豆、枝豆、粟米粒等雜糧，增加蛋白質及纖維吸收；加入雜糧後，水：米的比例為約1.5：1，或按個人喜好再調節水及雜糧比例。如使用預先煮熟的急凍粟米粒和枝豆，可直接將雜糧加入煮熟的米飯中，再放到雪櫃儲存，令食材快速降溫，避免細菌滋生。

想飽肚又健康，冼雯菁設計兩款飯盒，自製不用捱餓的meal plan，而且成本價只需十多元。

■香煎豆腐蛋（2人分量）

材料：

雞蛋……1至2隻

布包豆腐……1/3磚

葱……1棵

羅漢果糖……約半茶匙

步驟：

1. 葱、豆腐洗淨，切粒備用

2. 蛋拌勻，加入羅漢果糖、葱粒及豆腐

3. 易潔鑊加熱下半茶匙油，加入蛋漿，以中小火加蓋焗約2分鐘

4. 待蛋漿完全凝固，蛋餅底部呈金黃色，即成

營養師貼士：

．羅漢果糖甜度較白糖高，用小量已足夠調味，熱量近乎零，不影響血糖

．用易潔鑊可減少用油量；若想減肥，整個餐盒的用油量不應多於1茶匙

．用已完全煮熟食材帶飯，如蛋卷，而非半熟蛋，避免細菌滋生

■蒜香雞扒（1人分量）

材料：

去皮雞扒肉……100克

蒜頭……3粒（切成蓉）

醃料：

日式料理酒/紹興酒……1茶匙

生粉……1茶匙

羅漢果糖……半茶匙

減鹽日式醬油……半茶匙

步驟：

1. 除去雞扒表面脂肪，用刀在雞肉表面畫出格仔紋

2. 加入醃料及蒜蓉，放入雪櫃醃約兩小時

3. 以中小火加蓋煎焗雞扒約3分鐘，至表面完全無血色

4. 翻轉雞扒，用小火加蓋煎約2分鐘

5. 將雞扒兩面煎成金黃色、略為收乾汁液即成

營養師貼士：

．雞肉畫紋，會更入味及易煎熟

．去皮雞扒脂肪低、蛋白質高