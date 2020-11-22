ways of seeing：BL漫畫店 為腐男腐女獻糧食

香港BL市場正在成長

既然主流的社會未必理解，那麼不如先從頭說說，什麼是BL？我把問題事先傳給店長們準備，沒想到她們在訪問剛開始，就「吵」起來：「你這個問題問得很好，我們為此其實已吵了很久，因為人人對於BL的界定都有點不同，尤其在香港，討論也並未成熟。」店長之一Maron說，「例如，有些人爭論GV（男男AV）是不是BL，又例如Call Me By Your Name，我看完覺得是BL，但她覺得不是。」

BL，Boy's Love的縮寫，最廣義的解釋就是以男男戀為主題的漫畫，源於約1970年代的日本少女漫畫，特徵是強調描述純愛、浪漫及美感，一直以來屬於小眾，直至千禧年後，開始偶有作品如《純情羅曼史》打入主流市場，亦有漫畫改編而成的電視劇及電影陸續出現。BL在日本、泰國、台灣等崛起，不過在香港的發展則仍然較落後。

另一個店長Diane說：「小學時代，我放學回家看《至NET小人類》播《百變小櫻》，裏面看到小櫻的哥哥與好朋友雪兔好gay，當時心諗：係咪我睇錯呢？但覺得佢哋兩個好cute喎。後來，愛看不少日本、台灣的男團，都覺得他們之間的關係好可愛。當有了互聯網，一search就發現原來好多人寫，例如輸入這些男仔的其中兩個名，便有一堆文章、關於他們的男男故事創作。」

曾被排擠 開店擺脫偷偷摸摸

自小開始喜歡BL，Diane雖然從來沒懷疑過自己是同性戀者，但也很少跟人說起自己的喜好。而Konnie更試過因這個喜好被排擠。「我是小學四年級做了『腐女』。有一次上常識堂，老師講完男女繁殖後，說男男的話，則會肛交——咦，這個我知道是什麼，於是下課後，跟一個要好的男同學說起，說到BL時，他話我死變態。我回到家，望住書櫃上的一堆BL漫畫哭，立誓以後不看。後來當然繼續看，但我開始覺得自己是異類，不敢再跟人提起，偷偷摸摸咁。信和有些漫畫店，店內有個角落放BL漫畫，行親去睇都會被人望。我唔想再畀人咁樣望，就諗，不如開間舖，成間都係賣BL。」

多了人接受 商業價值浮現

Konnie大學讀法律系，畢業後打了幾年工，還是覺得自己很喜歡BL、想做這方面的創作，於是在2019年初，自己與媽媽一同開了「糧食供應所」。起初，糧食供應所只零售BL漫畫，至上個月，幾個志同道合的朋友入股、決定擴充，除了漫畫，也提供場地空間、搞活動，甚至在戲院包場看《大叔的愛》劇場版，四場全院滿座。

「BL商業價值可以好高，在日本、泰國、台灣也是，只不過大家還未看到而已。」但她們看到，這一兩年BL的市場逐漸浮現，除了2018年日劇《大叔的愛》爆紅，去年法國雙飛人藥水在fb專頁以BL漫畫風創作宣傳圖，兩美少男深情對望說：「別拒絕我…用雙飛人治癒你」而引起一時熱話；至今年日本男士護膚品牌UL.OS也接連以兩個親暱的美少男推廣防曬乳液、濕紙巾等。「BL在主流媒體的廣告上被提及，反映了有人願意在廣告上花錢這樣做，認為有價值。」

而她們在店內觀察到的是，今年的《鳴鳥不飛》，也進一步讓更多人接受BL題材。「有些叔叔睇完，會來買漫畫版。《鳴》受歡迎，未必因為它是BL，它的題材很闊，內容是說一個人受傷後如何堂堂正正地活下去，但它大賣卻反映了，人們開始接受以BL去說這樣的故事。」

消除誤解：

睇BL=同性戀？

香港的BL市場未成熟，皆因好多人對於BL仍然存在大堆誤解。最多人的疑問，可能是：腐女腐男喜歡看BL，他們是同性戀嗎？「我不是。」「我也不是。」三個店長異口同聲，當中Maron的回答最金句：「就是因為我鍾意睇男人，睇一個唔夠，睇夠兩個！」

她們所認知的BL圈子，不少是女生，但也有男生，有的是同性戀，但好多也不是。

BL漫畫=色情漫畫？

在「糧食供應所」裏，不少漫畫都包上膠袋、寫上警告字句，但也有一個書架標明是「全年向」，即是所有年齡人士也可看。「雖然不少BL也有性愛情節，但也不一定出現的。」因為BL源自少女漫畫，漫畫世界比真實電影想像空間更大，除了可以更容易造就純愛、唯美的元素，「對於腐男腐女來說，BL最吸引的其實是它的故事彈性和多元」。正因為BL的故事建基於想像，甚至有學者提出BL的男性角色，其實是女性想像中的，現實中不存在的男性，它的幻想空間很大，也會因為同性的特質而發展出很多原創的世界觀，如ABO、哨兵嚮導等。

享受純愛 擺脫男女權力關係

除了享受漫畫世界裏的完美純愛，自認是女權主義者的Diane認為，BL漫畫也是女性充權的一種。「看這些漫畫，我可以毋須再用一般愛情故事的那種男權視角去理解愛情關係、去分辨男女之間的定型或權力。因為是男男的關係，我沒需要代入角色，可以毫無壓力、純粹去enjoy那些感情。」有不少學術研究，例如Mark McLelland等學者在Boys Love Manga and Beyond: History, Culture, and Community in Japan中，提出其實BL很多時候是一種混合同性幻想和異性愛情理解的故事，利用兩個男人的故事、脫離男女之間的權力關係之外，同時也追求某些異性愛情的指標，如一生一世、排除萬難的純愛。

Konnie說，她也會看男女戀愛的電影，但總難以忍受描畫女主角柔弱的情節，「見到女主角跌低，心裏會想：你做乜嘢呀，自己起番身繼續行啦！總是會睇到嬲」。有時候，因為看BL，她們學到的性知識甚至比男生更多。「成長的過程中，總遇到一些以性話題來說笑、刻意要讓女生尷尬的男生，這時候當我說BL，反而成為了有效的反擊，像是一種可以保護自己的武器。」

「同人」文化 還記得胖虎小夫？

香港的BL文化，主要來源都是日本動漫，尤其少女漫畫及後來的同人創作，是香港BL圈的主流。1970年代尾，大丸百貨有圖書部，當時已有人看少年愛作品，例如竹宮惠子、萩尾望都的作品。因為BL一詞至90年代才出現，當時的人不會將它當成同性戀漫畫，相反會當作少女漫畫閱讀。

時至今日除了漫畫，偶有由漫畫改編為日本電影或電視劇，也衍生出「同人」作品，即創作人借用市面已有的故事人物，再二次創作為故事，例如早排在網上瘋傳的胖虎與小夫的情愛故事，就是一個例子。

香港亦有本地的同人創作者，Konnie作為其中一人，創作過的故事也有不少，故事人物除了是動漫中為人所知的角色，也有借用現實生活中的公眾人物，人物關係與故事情節當然天馬行空、不是真人真事，被二次創作的組合，包括當年被惡搞「hehe」的岑敖暉與周永康、和長毛與曾鈺成等。

本地每年有由不同團體機構舉辦的「同人場」，即「同人誌即賣會」，例如「Comic World HK」一般會在九展舉行，參展攤位逾百，大部分售賣同人誌，也有些原創作品，算是腐男腐女難得聚首的盛事。不過，因為香港社會風氣較日台保守，淫審制度也較嚴謹，即便是同人場，其實多年來都會有淫審處職員不斷巡查，甚至曾經有作者被檢控，以致香港的BL發展，遠比亞洲的其他地方來得慢。

文˙ 陳嘉文

{ 圖 } 陳嘉文、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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