見字抄經：感通讓我們Connect

統治者與天命

中國傳統文化中，各家對「天」的理解各有不同，有的認為是絕對的權威，天子可以管治天下，是因天賦權。這想法卻自商朝滅亡的殷周之際扭轉——周武王推翻商紂不久就駕崩，由周公攝政，劉保禧指《尚書》有記錄周公對於周室掌領天下的正當性，他沒有耀武揚威，反是戰戰兢兢，「因為周朝貧弱，他反省為何當下自己能成為統治者，覺得是因為能夠承繼天命。但天命為何會授予自己呢？是因為授予有德者。一旦沒有德，命就會被革去，換上另一個朝代，就如商朝失德，他承接天命才來到這個位置，他以此告誡周朝後世的君主」。因此，「天」從絕對權威的位置退隱下來，人的地位則被彰顯，「人的內在德性可以扮演角色，德性不純粹是個人的道德，還牽涉政權。只靠暴力、詭計建立的政權不會得到人心，會不斷遭人反對。說到失德天就會干預，宗教色彩是有點強」。

如何得知上天意志？

上述對「天」的解釋只能針對統治者，自孔子出現，儒家則將概念轉化成適用於一般平民百姓。推測天的意志，從前主要透過向外觀察，例如占卜，比如占卜到將發生火災地震，便知悉君主做得不好。與孟子同時代的學者楊朱則提出，天意志的顯現不應向外觀察，而應觀察萬物內在共同的「性」，比如種子會生長成樹，樹之生就是樹之性，人亦同理，看每個人如何生，有什麼普遍的共性。劉保禧謂，楊朱的看法很簡單，就是超越種族時空的食色之性，美食美女、豐屋美服，簡單來說就是衣食住行的享受。

感通是人之共性

孟子曰：「盡其心者，知其性也。知其性，則知天矣。」孟子認為楊朱對「天」的理解只對了一半，他認同要懂得天命的確要懂得人的本性，他不否定人有食色之欲，認為是動物的本能，但人到了關鍵時候，卻是會「所欲有甚於生者，所惡有甚於死者」，真正顯現人之為人之性，是超越食色之欲的仁義禮智之性。「天命賦予人的性就是道德之性、惻隱之心，感通他人的性是人的共性。要盡我們本身有的惻隱之心，才是盡了天的性。」

劉保禧笑言，小時候看卡通片《聖戰士》（百獸王），也曾以為「天人合一」就像五獅合體的情境。何謂「合一」，不少人也有誤解，而學界也曾對用詞提出過質疑。宋朝儒學家程顥認為「天人合一」的說法即意味「天」與「人」原本是分開的，若本已是「一」，則沒有所謂的「合」，因此提出了「一本論」，即天即人，人即天。劉保禧指，「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」（《中庸》），講的也非天與人如何「合」起來，而是天所賦予的，體現在每個人的性上，要了解天有什麼命令和意志，依靠、任由心性運作。

感通之情 來自惻隱之心

王陽明在《大學問》中曰：「大人者，以天地萬物為一體者也」，劉保禧指，他談論萬物一體最核心的是指出一種疾痛相感的感受，即惻隱之心。這種疾痛相感、休戚相關的「仁」，程顥解釋時從「不仁」說起，他引述醫書所言，指「手足痿痹為不仁」，劉保禧認為相當有趣，「醫書講的『仁』沒有道德意味的，是麻痹了不通，所以我們會說『麻木不仁』」。

王陽明接續舉出幾個例子，說明無論見孺子掉進井裏、與我們不屬同類卻「猶有知覺」的鳥獸哀鳴觳觫、沒有知覺卻「猶有生意」的草木摧折，甚至連以上皆非的瓦石毁壞，我們都會對之產生惻隱、不忍、憫恤、顧惜之心，感通為一體的心，他認為「雖小人之心亦必有之。是乃根於天命之性」。

例子1•人與人 社運與《吳小姐》

人與人之間的感通，除了上一課提到「孺子將入於井」的例子，劉保禧認為社會運動的經驗也能充分說明。不論二○一四年佔領事件還是去年反修例運動，許多市民一開始走到街頭並非因為認同抗爭理念，甚至亦搞不清楚條例內容，「站出來是因為看見年輕人被警察拉被警察打，有時是血氣之勇，這血氣之勇有根據的，就是我們感受到其他人受苦，忍不住要站出來」。他指這種感通在儒家看來就是人的本性，而人與人本身是相連的。「理大有人以游繩逃脫，每次看見有人因暴動案提堂，都覺得對方分分鐘用十年換自己的十年。」

劉保禧在訪問前傳了一首歌給我，是my little airport的《吳小姐》，此歌描述畢業後在銀行工作了十幾年的吳小姐參與罷工的經歷。一看歌詞與獨白便了然用意：

時間突然好慢

周圍好靜

佢覺得呢個瞬間

最前線嘅人係自己

後面用士巴拿拆緊鐵欄嘅人又係自己

旁邊鬧緊街坊唔好影相嘅人又係自己

遠處坐緊監嘅人又係自己

例子2•人與動物 以羊易牛的故事

哲學家彼得．辛格（Peter Singer）著有《動物解放》，在書中談及動物權利。劉保禧認為將「權利」延伸到動物層面的討論可見人將對人的感受擴充至動物身上。「Right（權利）這個概念by nature是human right（人權），動物沒有自省能力，牠們都沒有理性知道何謂權利。但牠們有痛感，當植物人和小朋友的智力和感受力沒那麼強，我們都不會認為可以壓迫他們，會用人權保護這些人，那為什麼動物就不需要呢？」

劉保禧以《孟子》中「以羊易牛」的故事作例子。故事大意是齊宣王向孟子問政，想知道自己能否使百姓安定。孟子引述大殿上胡齕的見聞，指有人牽着牛走過，齊宣王看見牛打哆嗦，毫無罪過卻因祭祀而被宰殺，下令釋放。孟子認為有此好心便足以統一天下。但因為祭祀儀節不能被廢，齊宣王下令以羊代替牛，卻被百姓誤會他吝嗇。孟子指出那是因為君子看見活着的飛禽走獸便會於心不忍，以羊易牛只是因為齊宣王親眼看見那隻牛，而沒看見那隻將被屠宰的羊。

例子3•人與死物 iPhone跌落坑渠

看見生靈塗炭而被觸動似乎是人之常情，劉保禧指儒家「萬物一體」的世界觀也包含死物，提起旅遊看到古城的頹垣敗瓦也會令人興起感嘆，想像曾經盛極一時的景象。對死物，他有另一個有趣經驗，說朋友曾傳給他一條惡搞片段，片中年輕伙子將別人的iPhone放在坑渠縫隙上方搖晃，物主在旁一直大喊不要，最終電話掉了下去。劉保禧緊張得揑一把汗，「為何跟你無親無故的人的電話，你都有感覺，與物主一同驚慌？就是因為人的感通之情強到連死物都感通到」。

總結：天人合一是世界觀 也是自我觀

劉保禧總結，「天人合一」既是儒家的世界觀，也是其自我觀，如何看世界，會影響人如何看自我。「實踐上是由小我擴充至大我，工夫上要將個人生活的小我慢慢撇除，跟其他小我感通連結，建立更大的自我。但世界觀是倒過來，根本我們就是大我，應該回復本源，我們能夠相通。」他指出，儒家的「自我」從來不是個體，首先是關係，「我之為我，就是我父親的兒子等」，宋儒相對先秦的五倫更闊，王陽明在孟子基礎上發展的，已是涵蓋人倫以外的事物，「定位自己，不是獨立個體，我們就是天地萬物，可以說有神秘宗教意味。最後希望的是，大家不要只顧自己的生活」。

【秦篆／小篆】

背景

秦始王統一六國後，命李斯統一文字，統一成秦篆，字形修長優美。

特色

上緊下鬆：按中國書法傳統上緊下鬆，有天高地厚的感覺。例如「知」字的「口」會相對提高一點，讓下方有較鬆動之感。

中鋒行筆：即垂直毛筆寫，所以一筆之中的線條粗幼一致，筆畫與筆畫之間的粗幼也一致。

不現圭角：簡單來說就是不起角，圭角即如「永」字點下的橫接豎勾，不會起角。

【齊 ˙齊 ˙寫】

歡迎讀者在讀過今期內容和秦篆心法後按字帖提筆試寫，然後將作品寄回，我們會從中選出最具神韻者，將今期的華戈墨寶送出留念。來郵請附聯絡地址及姓名，寄「柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓「星期日生活」收」。恭喜上期得獎者黃誠業，期待各位再接再厲！

文˙ 潘曉彤

{ 圖 } 潘曉彤、受訪者提供

{ 美術 } 胡春煌

{ 編輯 } 王翠麗

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