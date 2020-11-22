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星期日生活

movie chic movie style：達明一代見字飲水

【明報專訊】達明一派「REPLAY音樂會」尾段，觀眾用口號代替安哥，最後曲終人散，順利完成，真替大會鬆了一口氣。所以今星期，就禁不住，想寫寫音樂。

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