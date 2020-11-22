七情上面：2019記念艱難的一年

這星期，看了《佔領立法會》、《理大圍城》兩部紀錄片及「中大保衛戰」展覽。正好是個機會，整理埋藏內心的經驗。就當是一個Griefing Ritual吧。邀請有興趣的朋友，也騰出時間，紀念2019年的社會運動，想一想個人的衝擊，從中尋找活在香港的意義。用什麼方法？適合自己就可以。找個信任的朋友分享，或找一個獨處的時間，讀一讀譚蕙芸及馬嶽的書，看看坊間的社運攝影集。以下幾個簡單的步驟，綜合了幾種修習的方法，給大家參考。

Stan是我學習Focusing的師兄，日前他下班後，我們一起在城門河畔散步，他做聆聽者，聽我回想2019年的感受。開始時，我們做一個Grounding的準備，這個安定身心的方法，很管用：把呼吸放慢，留意呼吸的節奏，讓自己「掉進」身體，感受身體的不同部分，例如肩膊、指頭、心口，意識身體的存在，尤其是被承托的安全感（腳掌站在地下，椅子給身體的承托）。跟着把內向的感知，延伸於外，讓意識接觸身處的環境——城門河畔有微弱的蟲聲，河水流過堤邊也有淅瀝的微音；這深秋時分竟有霧氣，夾着毛毛細雨，飄落臉上，絮語無聲。這種臨在的功夫，真的不難做到，能給你安在於此的安穩。

開始時，Stan和我都覺得2019年很遠，但回想暴力衝突的埸面，一下子就記起刺鼻的催淚煙，聽到警棍敲擊盾牌的暴烈聲音，直播看到警員跪在倒地青年的肩頸上而悲痛莫名……這些具體的記憶，隔了一年，仍在體內。

我們去年目擊暴力，經常有洶湧的情緒，這個悲慟的部分，與自我混為一體，完全被overwhelmed。又因為情緒不能承受，記憶被放逐遺忘。我們避看新聞，也是為了不想挑起那些難堪的感受。有說，時間是最好的治療，淡忘了就會好過來。但如果傷痛太深，屈辱不解，傷口仍然壓在體內（blended），嚴重的會變成PTSD，需要專業的治療。但正常與病態是一個系譜，不少港人就算沒有PTSD明顯的症狀，2019年的傷口仍然在我們身上發揮影響，每次看到壞新聞很容易湧出一陣一陣悲憤挫敗的複雜情緒。處理傷痛有個方法叫Unblending，就是把這個傷痛的部分與自我隔離。

公共空間共同見證2019年

上述的Grounding exercise，讓人進入平穩的狀態，較容易Unblend。你可以跟朋友或自己說：「我內心有一個部分感受到悲傷……」內心不同的情緒，用這個敘述方式表達出來，可以稍為拉出一個心理距離。不是整個人掉進悲傷，而是「有一部分的我」感到悲傷。情緒的浮現，往往一層接一層，慢慢將複雜的情緒描述出來，就能做到間離的效果。2019年是很多香港人的一個重要關節點，但它不是你我人生的全部。當下「臨在的我」，與「悲慟的我」分出距離，便有空間去處理積壓的情緒。

下一步是Witnessing。放映《理大圍城》，以及「中大保衛戰」展覽，可以在公共空間共同見證2019年有血有肉的經驗。但看今天惡劣的形勢，特區政府將會進一步扼殺公共表述的空間，情緒創傷也會進一步遏抑在民間，更需要在私人領域呈現、疏導、分擔。不少朋友不敢直面傷疤。我們的自我保護機制會提醒我們不要觸碰舊患。而社會又缺乏公開分享的渠道，社會情緒必定出現更病態的遏抑。中大展覽有一個深刻的影像：新聞圖片中，「光復」旗幟飄揚，但那敏感的八個字卻被抹黑屏蔽，預示未來幾年，2019年的歷史將會被重新改寫；市民真實的經驗，將會被反證，而不會被見證。

就算沒有公共的Witnessing，民間及私人層面亦可進行。上述Grounding及Unblending，一般視之為修心養性，nice to have，可有可無。然而，在香港如今的困境，這些修心之法，其實正是民間所需的創傷治療。在Witnessing的過程中，一個「臨在的我」見證一個「受傷的我」（或有朋友好像Stan的支持好），一起重新經歷2019年，確認這年來不義、不公、鎮壓，確實發生在我們身上，並思考2019年至今如何影響我們？對香港、對生活、對自己，態度與感情有何改變？

對我來說，一口氣看完兩部紀錄片，回想起「和理非」的變化……衝入立法會的那個下午三時，看見示威者衝擊玻璃門，那種擔心歷歷在目。還記得不少學界的朋友，當時咬定衝擊者係鬼，想摧毁遊行的民意壓力。之後港人對抗爭的各種行動，接受程度漸漸提高。佔領立法會那一天，也是我放開抗爭潔癖的一天。去年，我沒有走入理大，有兩天在外圍，校內的情緒消耗戰以及去留的掙扎，我從朋友口中略有所聞。紀錄片把我帶到現場，透過影像，幾乎可以呼吸校園裏面的絕望氣氛，有一份沉重的挫敗感。

悲痛帶到現在 面對新處境

Stan與我在城門河畔邊行邊講，保持對身體與周遭環境的聯繫。我分享早前的觀影感受。Stan盡量不去辯論觀點與角度，只是表示明白和體會。這個簡單的聆聽絕不簡單，在我們focusing的社群內，non-judgmental listening，真係好療癒。Stan十分淡定，對我的分享不加插自己的註釋，把我所說的，重點複述一次，像一面鏡子，很能助我更深入的回想2019年的感受。以「臨在的我」，回到去年一些重要的時刻，看看事隔一年，有什麼新感受，又有什麼情緒的擔子可以放下。我跟Stan說，去年社運期間，覺得部分示威者太暴戾，尤其不忿「私了」行為，仇恨沖昏了頭腦，如何判別誰應被你們警惡懲奸！？

放映後的座談會，《理大圍城》導演分享說：思前想後，要不要收錄戾氣與惡言？刪去會否減少爭議？最後導演把示威者之間的友情及尖銳矛盾都一一呈現出來。有手足辱駡幾個進入校內調解的校長是「教狗」，也有勇武手握弓箭但對住鏡頭說很累……放映會有觀眾問導演是否呈現示威者的陰暗面。導演眼濕濕地說，他們所看見的示威者，都好有人性。

本欄介紹過的IFS治療，有兩個步驟，也可以在此一用。Do-over：今天的我，回到過去，重新面對創傷經驗，可以有什麼不同的感受和詮釋？Unburdening：感受壓在心頭的重擔，確認它，描述它，與朋友分擔；放下重擔不容易，但上述自覺與反思的步驟，日子有功，會有成效。對我來說，看《理大圍城》，是個doing-over和unburdening的經驗。埋在心裏對勇武的矛盾心態，如今放下了，紀錄片裏活生生的人，勇武有時，傷敗有時，在我心裏，「和理非」與勇武的分歧變得次要，我們都在歷史巨輪與鐵腕壓迫之下，是大時代下的香港共同體，示威者有暴躁的部分，也有脆弱的部分，更有對公義自由強烈的渴求。這只是我個人的例子，不同的人，對於2019年，有各自do-over及unburdening的功課。

最後一個步驟，retrieving，把2019年的悲痛由過去帶回現在，面對今天的新處境。心理學家Joan Rosenberg有個Ted Talk大家可以一看。她說，Griefing的過程到了最後階段，可以從創傷中extract the good，尋找箇中意義。IFS trainer Paul Neustadt也說，創傷被接納之後，可以化為生命的禮物，令我們重新得力。當然2019年遺下很多死結，到今天仍然把香港人綁得死死實實，真相不白，政權失信，國安法更如利刀懸於頭上。然而我們仍可以反思2019年的創傷對我們有何意義？有什麼善良的東西是2019年進入我們的生活裏？這些大問題，你我有不同的答案。對我來說，2019年令我承受挫敗的韌力強大了一點，對自己的無力感寬容了一點，對受傷受苦的朋友有很強的同理心，對公義自由的盼望更堅定……

中大展覽的連儂牆上，寫下這些語句：「願為手足殉道死。」「記住真相活下去。」「在沒有英雄的時代裏，我只想做一個人。」不死心的朋友們，邀請你用上述的方法，從2019年提取活下去的力量。

文˙馬傑偉

美術•張欲琪

編輯•鄭志輝

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