同場加映：桃花塢（局部）

花花，我說。電腦的屏幕立即展現高山流水。花花是我的電腦的名字。大半年來宅居在家，一切都依靠花花，她是我的管家，我的娛樂，我的廚師，我的老師，我的朋友。她已有六百歲了，但會到時到候，只需一個晚上充電，眼睛閃著光，就自動更新了。

早安，昨晚睡得好嗎？花花問。

還可以。

仍然觀看歷史？

幾年來，我都在觀看過去中國的歷史、中國文學，從遠古的夏商周，一直看到漢末的三國，看的是24K全息影像，而且可以選擇身臨現場。不過我們不能改變歷史的進程，絕對不能改，否則你改我改，豈不天下大亂？球體受不了，會呵欠一聲化為黑洞。如果在現場拍了照片，回來時也會化成一陣煙，烏有了。一般來說，我瀏覽一下就算，遇上有趣的事件，才再仔細觀看。畢竟是太遠古的事，好奇會害死貓。一次，我就因為好奇走進赤壁之戰的現場去，兵荒馬亂，在連環船上，幾乎也被大火燒著了。

好的，繼續吧。

屏幕出現魏晉南北朝，各種事件的專題選項，包括重要的文學藝術。忽然我看到「晉人的『烏托邦』」六個字，眼前一亮，這「烏托邦」是有引號的。這其實是花花對我的推薦。於是說，就這個，烏托邦。

粵語？

粵語。

24K全息影像？

24K全息影像。

進入現場？

我猶豫了好一陣。

你可以有大半天的時間，晚上12時前回來，不然你會變東瓜。現場？

耳畔響起流水潺潺的聲音。

我站在一條溪澗的岸邊，緩緩的流水，從遠處低唱，水上浮著一片又一片花瓣，粉紅色，是桃花，我認得它們是桃花。我在童年的時候到過它們的出生地龍華，那裡是桃花的一處故鄉，就種下桃花的印象。桃花真是豔麗，有白，有紅；有的重瓣，有的半重瓣，花朵豐腴，樹幹扶疏，灰褐色，有孔，不太高，也不太矮，卻長得密密麻麻，一大片一大叢，漫山遍野。偶然一陣微風拂過，它們就隨興起舞，這一朵那一朵，翻飄著，旋舞著，細雪似的，散滿天空。然後輕柔地降落，在水上舒展，睡一會兒吧，由流水把它們帶到遠方。

我踩著粉紅色的軟泥，搖著頭，拍拍衣服，抖落身上頭上的花瓣。空氣太甜美，太清新了，我的肺很久很久才適應。我朝前面一個小山洞走去，有一點光從圓洞中透出來。

這時，前面走來兩個人，從前方一條狹隘的田間路上出現，本來是兩個黑影，走近了，卻飛也似的奔跑起來，跑到我的面前，擋住了我的去路。他們穿著及腰的短衣，及膝的短褲，草鞋，雙腿都染上泥濘，肩上荷著鋤頭。我也只好停步，彼此都靜止不動了。

咦？

咦。

請問這位先生從哪兒來？

他們對我上下打量，兩個人都張大口，下顎垂了下來。因為我穿的是一件短袖子的對襟襯衫，鈕扣扣上領口；穿著牛仔褲、白襪子，一雙休閑運動鞋，綁著粗鞋繩。我還背著一個背囊。我短髮，髮也不多，不像他們，頭髮在頭頂上打了個結，用布包著。我對他們是見怪不怪，我在書上見過，都是一個樣子。

我從外面來。

外面，是哪裡呢？

嗯，是南方吧。

南方？

我可以告訴你們，大約是北緯22°08’至35’、東經113°49’至114°31’之間，在中國極南的沿岸，北靠廣東省，西背珠江口、澳門，南望中國海。

他們面面相覷。

太複雜了吧。你們住的地方，有黃河、長江。黃河黃，長江長，都是世界聞名。我住的，有珠江，可不要以為珠江有珍珠。你們當然還沒有聽過，也不怪你們。但我們至少有一樣是相同的，對嗎？我們都是漢人。你們或者不知道魏晉，但總應該知道有漢吧。這時我才看清楚，他們一個皮膚黝黑，想是下田的結果，另一個，卻出奇地白皙，長著鬍髭，他難道不下田麼？

你也是漢人？

有些東西不加深究，本來很清楚，再仔細想想，就沒那麼肯定了。我可能是南蠻，可能是楚人。楚人也不錯，這就和屈原是同鄉。你們呢？

我們，從田裡來。

奇怪，現在正午，你們不是該努力工作，然後才載月荷鋤歸麼？

喔，那閣下就有所不知了，那是老規矩。我們的確本來是日出而作，日入而息，但是我們這裡土地肥沃，稻米收成很好，每年可種三期；我們的後山，經過改良，看來也可以開墾種山坡稻。我倆在交流、研究。糧食足夠了，就不用全日下田，我們改為兩班制。每人只需下田半天，上午一班，下午另一班，不用太辛苦。餘下的時間，可以自己使用，釣魚、運動、繪畫、讀書，或者什麼都不做，吃茶、喝酒。曬太陽。

生活很不錯啊。

算不錯，這是我們的選擇。

但使願無違。

啊，先生貴姓？

小姓何。

我們這裡幾乎所有人都姓陶，也有一些別姓的，他就姓陶，我呢姓胡。說來話長。何先生，這樣吧，我們今天工作完成了，阿陶有事要到村長家，我正在回家休息，有興趣到舍下坐坐嗎？

換班了？你們還沒有鐘錶，也知道時間？

鐘錶？我們的田隴總豎有一支木棍，太陽的影子本來是斜的，影子不見了，就是正午了。

哈呀，你們已經有日晷了。

這是祖先傳下來的智慧。先生看來是讀書人，大概不下田。來，到我家坐坐。我們這裡許久沒有人來過了。

文˙西西

插圖•吳浚匡

美術•胡春煌

編輯•劉子斌

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