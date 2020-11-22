在面目全非之時憧憬日常

這趟「集郵之旅」，讓我見到11所大學，各有動人風景。當天我給自己的「任務」是去記錄和量度每一大學民主牆的狀態，而且行程趕急，也沒拍下多少民主牆之外的照片，見到美景也沒久待，倒是想着要逐一再訪，更仔細地欣賞它們的空間與設計。

那天過後，不久就迎來大半年的香港抗爭，也沒料到這場抗爭最激烈的幾天，讓大學校園成了戰場。誤打誤撞下，那天的另類遊，竟也成了「最後一次」。如今，不僅所有大學都重門深鎖，自由進出已不再可能，香港所有大學校園本身，也從此不再一樣，我不可能「再訪」去年5月見過的那些環境了。

這一星期，打開社交媒體的介面，無時無刻都看到大學校園去年頓成戰場、學生被傷害的慘痛畫面，讀着不同人書寫無法磨滅的憤恨和傷痛，我也陷入了無比抑鬱中。這周快要結束之時，我打開電腦的資料夾，重尋去年5月在每一大學拍下的風景照，嘗試憶記那時的校園，是何許模樣。許多人都說，我們回不去了，也說千萬別習慣日常，而事實是，日常亦已不再可能。

我選取去年在每一大學拍下的其中一張照片，送給各位，沒有列出校名，有的也許你一眼就認出，有的也許你要猜一下。在香港面目全非之時，想像有一天，除了可「煲底相見」，在「那即將到來的日子」，也可重新遇上曾經存在過的美麗校園，和曾經存在過，讓人有閒情細意欣賞的香港。

創作˙黃宇軒

編輯•蔡曉彤

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