家明雜感：達明一派萬歲！萬歲！萬萬歲！

演唱會叫「REPLAY LIVE」，Replay一字語帶雙關。一來是「重播」，今次演唱會，達明集中重新演繹「六四」前後兩唱片：1989年5月的《意難平》及1990年1月的《神經》。一首接一首的唱，從前沒試過的，猶如把唱片重放。二來，宣傳的Replay字樣突出個play字。明哥在台上不止一次講到，時代愈艱難，我們愈要幽默感，我們愈是要party together。

又要老套感嘆一句「時光飛逝」，兩張唱片原來已經三十年前了？！屈指一算，達明他們差不多踏入耳順之年，我輩歌迷，自然也青春不到哪裏去。「唱片」兩個字，現在讀出來都有點out。後來有段長時間大家都叫CD的。再之後似乎受台灣或大陸的影響，愛叫「專輯」。今天連CD也out了，專輯亦可免，想聽歌上YouTube即可。

Out就out吧，那的確是我們走過的時代。第一次知道有達明一派，我至今仍依稀記得，八十年代中某個星期天，TVB《新地任你點》之類的節目，介紹一隊剛成立的二人組合。他們形象清新，男主音一頭飄逸秀髮，令我這個戇居居初中生一見傾心。打從那刻開始，「達明一派」四字伴隨我的青春成長。同期本來有其他band sound的，我偏偏只迷達明，是有感於他們特別cool及知識分子味吧。八九年某個周末，一邊聽着《意難平》的卡式帶，一邊長途跋涉去中大看展覽。在校園內迷了路，冒着細雨，感覺卻很爽。大學很大，進出自由；在裏頭浪蕩、用膳、逛逛書店，想像自己是個大學生（「偽文青」）。

流行「情歌」 與別不同

所以我真的異常鍾情達明的《意難平》，聽過不下幾百次，倒背如流了。當然，旋律縱使很熟悉，歌曲的含意其實一直是似懂非懂的。有些意思較明朗，如《天花亂墜》，「誰人求其在掛念Linda或叫Sara，誰人求其在譬喻浪漫像快車」，一看就知是諷刺同代的cantonpop。讀到報紙的娛樂版追問達明，《天花亂墜》是不是要挖苦香港樂壇什麼。明哥只是聳聳肩輕輕答句：「玩吓啫。」

現在回看，《天花亂墜》無疑是他們的「言志」作。流行曲千篇一律的卿卿我我，達明一派卻沒有半首求其掛念或譬喻的情歌。即使「情歌」，他們寫來唱來也是與別不同的，可參見《意難平》內的《忘記他是她》、《我有兩個》及《愛在瘟疫蔓延時》等。大多時候，他們是借所謂的「情歌」帶出更堪玩味的話題。對了，達明的知識分子味道，也來自歌名常用典故，有文學有電影。《愛在瘟疫蔓延時》及之前另一唱片的《禁色》皆是文學名著，之後《神經》的《天問》甚至源自屈原的《楚辭》。當年聽着，似懂非懂沒關係，單是歌名就耳目一新。

念茲在茲 八九六四

《天問》是「問天」的委婉語，因「天不能問」故避諱。為何達明要「問天」？八九六四是也。八九民運對香港人的衝擊極大。民心所向、市場所及，香港的流行文化紛紛趕上民運的熱潮。不過，日久見人心，當年唱六四歌、拍六四片的歌影藝人哪裏去了？三十年下來，幾乎只剩下達明一派，仍然念茲在茲，毫不忸怩的重提、重唱他們的《神經》大碟。

《神經》一碟比《意難平》更膾炙人口、有更多名曲：《天問》、《排名不分先後左右忠奸》及《十個救火的少年》等。該唱片頗沉重，我最愛反而是曲風較輕快、灑脫的《皇后大盜》。這源於某年另一次達明演唱會，台上布景板有對巨翼。達明出台之前，一名自信滿滿的小孩率先登場，站在巨翼下，把《皇后大盜》的副歌清唱出來：「共你淒風苦雨，共你披星戴月，共你蒼蒼千里度一生。共你荒土飛縱，共你風中放逐，沙滾滾願彼此珍重過。」那一幕，在腦裏鑄刻成永恆的印記。

今次「REPLAY LIVE」過後，對《皇后大盜》又有另一番體會。理由是，達明在台上唱奏此曲時，台上電子布景板打出來的是，去年「反送中」抗爭一對full gear情侶「手足」畫像，女生大概正為男生鞏固頭盔。腦裏立即想到，在網上見過那段在示威前線，情侶互相敲打對方頭盔作測試的畫面。無比溫馨，卻也叫人唏噓。

30年前創作 折射今天香港

這就是三十多年來，聽達明一派最大的快慰。上面說了一大堆往事，不（單）是要白頭宮女話當年。而是，幸或不幸，達明「針砭時弊」（大陸歌迷信的讚譽）的歌曲，竟然從來不過時。《意難平》及《神經》兩唱片，本是1989年的時代產物。在2020年回聽，差不多每首歌都可為當下注腳。談對抗強權、談分離、談自主、談荒謬的政治。好些歌曲聽來，比從前更有切膚之痛。《一九八四》老大哥的監控、顛倒是非，進駐到我們的日常生活。面對茫茫未來，香港又不知多少人準備背井離鄉。

於是，達明一派的苦心很清楚。他們把《意難平》、《神經》兩碟老調重彈，在有限時間內促成「Replay Live」，不介意在新伊館「屈就」（1990年他們首辦演唱會已經在紅館）。他們是要透過三十年前的創作，去折射今天的香港。

這次演唱會不花俏，一切恰到好處。《意難平》、《神經》兩碟先後玩奏，歌曲次序跟唱片大致相同。兩個多小時，明哥及達哥不過就兩套衣服（不計encore的便服），《意難平》那套鮮艷；《神經》的全白，配合該碟的哀悼調子。我看的是11月19日的尾場，坐在舞台側面的山頂位置。受惠於限聚令稍稍放寬，場館近乎座無虛席。全晚氣氛極佳，明哥生猛，達哥生鬼。明哥讀大陸歌迷真摯的來信，有感於中港兩地之同病相憐，觀眾也聽得異常投入。

Encore雖然是港式演唱會的例行公事，但「Replay Live」敢說是開創本地演唱會史先河了，而且極有可能後無來者──我沒見過完場後，觀眾不是大叫encore，倒是萬眾一心大叫抗爭口號的。然後，表演者仍乖乖出來再唱。觀眾顯然是心裏憋悶太久，難得有機會不吐不快。明哥說得好，若連瘟疫也可蔓延，思想怎能被困得住？！

《意難平》、《神經》聽了三十年。曲詞琅琅上口，再聽仍有些新發現。演唱會劈頭第一首是《意難平》的《世紀末顏色》，是音樂加上進念的舞台念白。前述我小時候聽《意難平》卡式帶，第一句明明是「你有冇見過𠵱個人？」奇怪後來修復版的CD及網上版少了這句，今次終於聽回，證明印象沒錯。另，明哥就幾首歌各作點按語：Viva la Diva寄語我們要像diva般特立獨行；《忘記他是她》對性別身分具劃時代的洞見；《四季交易會》是要批判拜金的社會靡爛，什麼皆可變賣。

至於下半部分的《神經》，達哥交代《天問》與六四凌晨的關聯。《排名不分先後左右忠奸》意外沒有新版，不過達哥先聲奪人的首句歌詞，仍是幾年前改動的「習小平」。明哥戲說《講嘢》現改稱為「九噏」，着我們留意歌詞。聽罷我找歌詞讀讀，其中一段副歌的首字加起來是「求，誰，拿，基，本，發」。藏頭詩料事如神啊，基本法的確愈來愈蕩然無存。《愛彌留》寫當年港人面對九七大限的去或留，碰巧是我們現在的心境。《開口夢》寫的是發夢，有意思！自2019年後，「發夢」在此地多了一重新的聯想。至於《十個救火的少年》，寫的不正好是抗爭力量的七零八落？

除了達明一派，香港哪些流行曲能有這種通今博古三十年的能耐？

特此嘉許 幕後靈魂

「Replay Live」的焦點不止是明哥、達哥，也是對幕後一眾製作人，尤其是作詞家的嘉許。其中，周耀輝在兩碟中，竟佔去超過一半作品，簡直是達明此時期的幕後靈魂！其次是潘源良及何秀萍等。林夕及黃偉文在encore環節亦有被提及。偏偏好像沒有特意介紹陳少琪，不知何故？他在兩碟中本有三首作品，包括《神經》的《諸神的黃昏》。

Encore部分《今天應該很高興》掀起全晚另一高潮。唉，歌曲寫八十年代的移民潮，誰想到三十多年後，香港另一代人仍要東奔西跑？朋友見面，總是問走不走、幾時走。演唱會那晚我有立即體驗，不知純屬巧合，抑或現象太普遍──走上新伊館的二樓大堂，迎面碰見大學老友L君。我們一年沒見，他對我說的第一句話是，決定赴美工作了。多少年來，他投身大陸的NGO，積極從民間推動變革，我欽佩他的毅力。現在，連這些有心的老朋友都選擇離開。

《今天應該很高興》是潘源良譜詞的，他剛剛為歌曲寫成「續篇」《今天世上所有地方》。當晚encore時段，明哥把《今年世上所有地方》獻給在世界各地的朋友／手足／同路人。諷刺地，潘源良似乎也是寫給自己的，他對香港心灰，準備在台灣一展拳腳。他在YouTube接受沈旭暉訪問，引新亞書院的花果飄零典故以自况。

眾多無法蒞臨「REPLAY LIVE」現場的人中，還包括被囚禁、流亡及不幸離世者。別的不計，單是達明的老拍檔中，由上次2017年演唱會至今，盧凱彤及亞里安俱已英年早逝了。

「只要願幻想彼此仍在面前。」下次我們濟濟一堂隨着達明的音樂歡呼起舞，將是何時何地？真的難說。謹立此存照。

感謝達明一派！

文、圖•家明

編輯•蔡曉彤

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