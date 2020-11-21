知多啲：正確應對：人不犯豬 豬不犯人

圍欄保農作物 狩獵隊淡出

民間組織方面，香港野豬關注組於2013年成立，一班義工在公餘時間自發到野豬出沒的郊野公園觀察，或舉報山野間擺放捕獸器、捕獸籠等非法捕捉野生動物的行為。然而，志願工作並非每次都如此順利。2014年底，義工於獅子山郊野公園和金山郊野公園交界巡視，黃昏時發現幾名形迹可疑的人在野豬經常出沒的山坡附近徘徊，上前喝止後，眾人丟掉手中膠袋逃去。義工最初以為只是放了毒藥的誘餌，隨手拾起後下山，之後拆開檢視時膠袋卻突然爆炸，原來有人將化學炸藥藏在食物之中。結果兩名義工受傷，其中一人更炸斷手指，永久傷殘。

豬誘餌藏炸藥 義工炸斷手指

意外發生後，香港野豬關注組發起人Roni跟義工並沒有停下腳步，反而更積極於社區推廣人豬共存的概念，不定期擺設街站及到學校舉辦講座，一方面派發資訊單張，講解野豬生態。另一方面，他們收集市民對野豬的意見，從而糾正誤解，指導正確的應對方法——人不犯豬，豬不犯人。當然，街坊的反應不可能全屬正面，「試過有啲中年阿叔走嚟話：『𡃁仔，野豬啲肉好香好好味㗎，你哋真係唔識貨。』我哋唯有提醒佢，未經許可捕捉野生動物係違法行為，奉勸佢唔好以身試法」。