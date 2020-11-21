短程划算「kill標」之旅 赤柱人氣「犀牛」看海搶鏡

陸永恩（Vivien）是中國香港攀山及攀登總會山藝教練，行山經驗逾10年的她，經常帶學生上山，對各區山徑非常熟悉。今次她推介的赤柱路線，路程雖短，約2公里長，但景觀非常開揚，可以飽覽大潭灣的無敵海景，更可走到熱門打卡地點「犀牛石」，親睹大自然鬼斧神工的傑作。

不過，Vivien在出發前叮囑大家，雖然是次屬短途行程，而且全程大致是清晰的山徑，但中段部分的泥路，碎石較多，容易跣倒，須小心行走，建議穿上合適的行山鞋，最好具有防滑物料，有較高保護度。

一行人於西灣河嘉亨灣巴士站集合，齊齊坐14號巴士前往起步點，即是黃麻角道的赤柱炮台巴士總站。巴士下車位置就在赤柱軍營附近，從軍營大門旁的一條小路，拾級而上，前往第1個checkpoint：斜炮頂。Vivien指出，由起步點至斜炮頂主要是林路，兩旁有樹蔭，但靚景欠奉。我們只好默默前行，當是鍛煉腳力。幸好不用行太久，約15分鐘後便到達斜炮頂的三角網測站（標高柱）。

斜炮頂只得海拔177米，標高柱四周是密林，景觀一般，但黃麻角道的起步點位於海拔100多米，因此我們只需「爬升」約60米便到達，對於喜歡「kill標」（即在標高柱位置打卡）的山友來說，不用行太久便達到目的，可說十分「划算」。

碎石路落斜 屈膝側行低重心

山頂上，我們歇息一會兒便重新出發，轉入標高柱右方的一條小路，愈行景觀愈開揚，不出數分鐘，便看見大潭灣，這段路與之前的一段景觀相差甚遠。然而，Vivien表示由這位置至犀牛石的一段路，碎石較多，部分路段較崎嶇，而且主要是向下走，新手最好有行山經驗豐富的人帶領。她更即場教我們落斜貼士，「落斜路時，身體的重心要稍低，微微屈膝及側身行，落腳位置盡量在平頂的石面或一些植物根部等，逐步慢行，別直接踏在碎沙石上，否則易跣倒」。

奇石神似犀牛頭 打卡忌攀爬

緩緩前行約15分鐘，Vivien示意我們望向左方，即見到第2個checkpoint：犀牛石。犀牛石面對大海，外形與犀牛頭部十分相似，因而聞名於行山界，吸引不少山友前來，而到訪當日，有大批人在犀牛石附近興奮地影相。Vivien叮嚀我們，影相時不要樂極忘形，避免走近崖邊，更千萬別爬上犀牛石，無謂因一時之快招失足風險。

經一輪打卡後，我們原路返斜炮頂，走向香港電台發射站旁的一條小路。小路初段是密林路，但行了數分鐘又再變得開揚，不知不覺間便到了第3個checkpoint：觀景台。這位置有一大片平坦岩石，可供休憩，此處的人流比起犀牛石位置明顯較少，而且景觀宜人，不單可看到赤柱灣，更可看到孖崗山、赤柱卜公碼頭及美利樓，美景目不暇給。

小休後，我們便開始落山，觀景台旁有一條小路，我們沿這路往下，約35分鐘後便到達黃麻角道，然而Vivien指走畢這行程，消耗了不少體力，相信大家肚子也在「打鼓」，建議可以沿路走向赤柱市集，來個豐盛下午茶，為整個行程畫上圓滿句號。

溫馨提示：量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■起點

赤柱炮台巴士總站→（15分鐘）①斜炮頂→（15分鐘）②犀牛石→（25分鐘）③觀景台→（35分鐘）黃麻角道→（20分鐘）終點：赤柱村巴士站

全長︰約2公里

需時︰約1小時50分鐘（不連拍照休息）

■交通

起步︰西灣河嘉亨灣巴士站坐14號巴士往赤柱炮台巴士總站

回程︰赤柱村巴士站坐6號巴士往金鐘/中環

■有片睇

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文：許朝茵

編輯：梁小玲

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