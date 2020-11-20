向彤福軒中菜行政總廚偷師 梨配黑松露 矜貴潤燥

● 烹飪達人

李志偉，彤福軒中菜行政總廚，擁有30年專業烹飪經驗，曾於澳門知名度假酒店及多間香港高級食府任職中菜主廚，擅長烹調順德和廣東菜，亦經常走訪街市發掘時令食材，將不同地方的飲食元素互相結合，研發出各式各樣的創新美食。

●彤福軒

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

查詢：3891 8732

■食譜1：黑松露雞頭米釀梨

◆工具：

刀、刨皮刀、松露刨刀、匙羹或西瓜匙、鑊、碟、攪拌機

◆材料（1人分量）：

釀梨：

啤梨 1個

黑松露菌醬 1茶匙

雞頭米 38克

雞髀菇 20克

鮮冬菇 20克

南瓜（去皮） 20克

鹽 少許

糖 少許

生粉 少許

紹酒 少許

裝飾：

黑松露片 適量

菠菜 適量

紅椒絲 適量

◆步驟：

1. 雞頭米放於清水浸泡至脤身備用

2. 將啤梨洗淨，底部切平，去皮，用匙羹或西瓜匙挖除啤梨芯（提示：皮一定要去除乾淨，否則蒸煮後的啤梨外身會呈瘀黑斑點，去除啤梨芯時也要小心，不要把啤梨挖穿，完成後可用混合了食鹽的冰水將啤梨浸住，以防它「生鏽」變色）

3. 將雞髀菇、鮮冬菇和南瓜（A）切成細粒狀

4. 大火燒滾水，加入南瓜汆水使其變軟身，再依次加入雞髀菇、鮮冬菇和雞頭米，輕輕煠燙即撈起備用（提示：注意雞頭米不要焯燙太久，否則會起粉粒）

5. 大火燒滾水，加少許鹽，加入步驟4的食材，煨煮約10秒後備用

6. 大火燒熱油鑊，倒入步驟5的食材（B）和少許紹酒， 再加入鹽、糖和生粉，快手炒勻後盛起待涼，再加入黑松露菌醬（C）拌勻（提示：黑松露菌醬遇熱後味道會揮發，應待食材放涼後才好加入拌勻）

7. 用匙羹將步驟6的食材釀入梨子中（D），輕輕壓實，放上碟中

8. 用大火燒滾水，將啤梨隔水蒸約20至25分鐘至軟透（提示：啤梨愈熟質感愈腍，可自行縮短蒸煮時間）

9. 用攪拌機將菠菜打成蓉，隔渣成菠菜汁，淋上啤梨，刨上黑松露片和紅椒絲作裝飾即成

● 小貼士

‧ 黑松露（圖8）會因應不同地區的季節變化而當造，常見產地有意大利、法國、澳洲和雲南。選購時應看其乾爽度，愈乾身愈優質，相反呈軟身濕腍的話即變壞，而且它的保鮮期很短，最長只能約存放1星期，故每次購買所需的分量便可

‧ 雞頭米是鮮芡實，在江南、浙江一帶盛產，中秋後當造，口感煙韌，味道清淡，可用作煲湯、糖水或炒餸材料，在素菜店或售賣菇菌類的地方有售

‧ 建議選用啤梨，因其質感軟腍，經蒸煮後香甜滑溜，外形「無穿無爛」，色澤翠綠，拿起來重身代表水分多甜度足

● 有片睇，想學做黑松露雞頭米釀梨？立即去片：bit.ly/35G1l8f

文：康詠然

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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