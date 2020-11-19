意大利矜貴羊絨 光滑柔軟 締造輕奢質感

Cashmere又名「羊絨」，與羊毛不同，羊毛是指從綿羊身上將羊毛直接剪取成紡織原料，而羊絨則來自棲身於高寒地區的山羊。這些山羊為了抵禦寒冷的天氣，於秋末至初春時分，在外面的長毛與皮膚之間會生出一層絨毛，觸感柔軟順滑，毛細度以微米計算，愈纖細代表愈優質，織出來的衣物保暖度也愈高，且需經人手抓取和梳理採集。一隻山羊平均能提供約200克的絨毛，製造一件羊絨冷衫，即需用上4至8隻山羊的毛量，因此市面上很多100%純羊絨製的冷衫，售價從數千元起跳，也並非貴得沒道理。

來自高寒地區山羊 絨毛愈纖細愈優質

以針織起家的意大利品牌Anteprima，除了出名生產經典的金屬絲編織手袋Wirebag，其cashmere服飾系列同樣是招牌作。身為日本人的品牌創作總監荻野泉，本着自家精湛純熟針織工藝的優勢，以及日本職人專注品質細節的精神，將cashmere舒適柔軟的特性延伸成為簡約耐穿的長青衫款，沒有過多花巧潮流的裝飾設計，單靠上乘用料勾劃出高貴時尚感，穿上身自然流露知性溫柔的氣質，因此多年來一直深受都市女性歡迎。

如今季主打的Superfine Cashmere 18系列，特別採用了源自意大利的Superfine羊毛纖維為生產原料。Superfine原是指羊毛纖維中等級最高的組別，一般毛細度低於直徑17微米，相比普遍直徑為19微米的羊毛製品更加舒適親膚，而今次選用的羊絨纖維為直徑15微米及長度45毫米，絨毛幼細綿密，編織成的衣飾更是輕薄柔軟，細緻光滑，絲毫沒有一般羊毛帶來的粗糙或刺癢質感。

調節體溫 不易變形

系列名字中的「18」，則代表品牌匠人採用18GG針織法。GG為英文字gauge的簡寫，意指一件衣服每英吋的縫線數，數值愈高，編織愈見緊密，市面上大部分一般羊絨衣物採用12GG或14GG的針織法，對比之下，18GG的組織結構可有效形成一層精細的空氣層，從而提高服飾的保暖和調節體溫的功能，經過多番穿著也不易變形，容易保存，方便打理。即使用料矜貴和製作精巧，也不見得要小心翼翼地呵護方能保持毛衣原有的彈性和模樣，壽命和實用度也相當高。搭上抹茶綠和灰藍兩種全新柔和配色，設計簡潔淳樸，不論單穿還是簡單搭配一件大衣，都能輕鬆應付各種造型或場合所需。

品牌還有另一名為Baby Cashmere的羊絨服飾系列，主要從內蒙古及周邊地區的小山羊身上採集絨毛，由於這些山羊於3個月到1歲期間，肩膀及兩側的絨毛會首次自然脫落，其纖維幼細密集，觸感像羽毛一樣輕薄柔軟，保溫性能比普通羊絨和羊毛分別高出3倍和8倍，在當地被視為最珍貴奢侈天然原料纖維之一。香港現時乍暖還寒、忽冷忽熱的天氣，也許尚未要出動太多禦寒度高的衣物，Superfine Cashmere 18纖巧舒適而不失保暖功效的設計，更適合成為衣櫥中的everyday fit。

雖說cashmere珍貴稀有，但近年來快時尚盛行，這等貴價物料製成的衣衫飾物也漸漸變得大眾化，尤其在很多大型時裝零售店，都不難找到標榜cashmere製的服飾，而且價錢十分親民，不消過千元就能入手一件，然而細看其衣服標籤，大多可能只是羊絨混紡而非純羊絨製品，纖維質量及產地來源更是無從判斷。因此與其「平買平著」，不如買一件有品質保證，即使售價貴一點，但能穿上十年廿年，也是物有所值。

查詢：Anteprima 2167 7386（IFC店）

文：康詠然

統籌：溫兆明

編輯：陳淑安

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