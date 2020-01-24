專業收音：自動偵測調音 KOL靚聲做直播

減雜聲 人聲不會時大時細

對於不少有經驗的KOL，相信對Shure這個品牌的收音咪不會感到陌生，在數年前推出、專門針對人聲而設的專業收音咪SM7B，更加是不少錄音室常見裝備之一，其錄音能力更受不少專業音樂人所推崇。不過，SM7B始終是面向專業用家而設計，對於一些裝備較少的KOL，未必能運用自如，因此最近廠方推出簡化版的MV7，以更加簡單的安裝及操控，滿足一眾KOL的要求。

一般要令錄音音質較好，都會使用調音台來控制不同音頻頻段的輸出量，以減低背景雜音及提升人聲效果，但一般KOL未必會有這些裝備，因此MV7便在收音咪內加入自動模式，能即時自動調校收音咪的輸入量，維持輸出的音量保持相若水平，令影片中的人聲不會時大時細，也能減低背景雜聲入咪的影響。

配合軟件 3聲調任調校

另外，今次MV7亦設有Micro USB插槽，配合專用的Shure MOTIV軟件，便可調校聲調，包括深沉、自然或明亮3種，想如藝人鄭子誠的磁性聲音做直播也不是夢！軟件亦支援近距離使用及遠距離使用兩個選項，用家可根據自己的使用環境選擇。

為了令到收音咪更加「百搭」，MV7除了設有Micro USB插槽，也設有專業的XLR插槽，XLR插槽主要是方便用家連接至傳統的專業錄音系統，兩者除了可獨立使用，更可同時使用，令用家錄音時更加靈活。而MV7除了支援macOS及Windows，也可支援部分指定的Android及iOS裝置，就算在戶外流動拍攝，亦能大派用場。

售價：$2418

查詢：3106 3338