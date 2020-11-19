東京星級名店襲港 天麩羅大蝦披薄衣 蒸出鮮彈

東京米芝蓮二星天麩羅名店天てんぷら うち津，由名廚內津貴久掌舵，憑着出色的天麩羅吸引日本及海外老饕慕名而來，最近在香港四季酒店開設首家海外分店，名為「廣尾內津」（広尾うち津），由內津的徒弟原榮作主理。分店設有木色天麩羅吧枱，擺放食材盒、爐具和工具，吧枱後設有一個飼養觀賞蝦的大型盆景，模仿總店裏的園林景色。

「薄衣」保護食材 免流失水分

談到天麩羅，大部分人的認知是一種以熱油炸成的日式料理，何解可以厲害到獲得米芝蓮二星？原師傅認為這是有關天麩羅最原始的性質——不是炸物，而是蒸物。他解釋天麩羅作為一種烹調手法，最大目的是彰顯食材本身的味道，基本上，是把未經調味的食物沾滿稱為「衣」的外層粉漿（日文中「衣」泛指炸物的粉漿），然後放進油中烹調。「衣」像一層透薄的保護罩，油溫熱力在「衣」內將食材蒸熟透，而「衣」也保護食材避免流失水分，把食物本身的味道發揮極致，因此美味並非無因。

而主理天麩羅的廚師，他們要幫助食材發揮原味道，因此不斷找尋適合的食來材來製作天麩羅，京都出產的茄子十分著名，不少餐廳都愛用來製作天麩羅，但原師傅試過熊本縣一種名為Higomurasaki（ヒゴムラサキ）的紫紅皮長茄子，它因含水量高，做出來的味道很juicy，甚至比京都茄子更適合。他又說製作天麩婦羅的油、粉、漿等元素均十分重要，三者要各司其職才能烹飪出最美味的出品。而按不同的食材，烹調時間亦有異，油溫方面由175℃至198℃不等。天麩羅看似是釋出原味道的最佳方法，但也非所有食材均合適，原師傅謂一般油分較少的白身魚，或者水分含量高的蔬菜較適合，相反本身油分高，如拖羅，它的魚油太濃，反而會令炸出來的味道變得複雜，甚至更差，因此絕不適宜做天麩羅。

原汁原味極度驚喜

經過原師傅的細心解說後，記者像是重新認識了天麩羅，此時他就開始在客人面前準備時令食材來炮製。由於在炸的過程中，粉漿需要保持在低溫狀態，因此原師傅先把含小麥粉的天麩羅粉保存於零下60℃的凍櫃中，再將之注入紡絲做的塗漆天麩羅盆中（紡絲盆可阻隔高溫），以 0℃冰水拌勻成漿。另備用小麥粉加上新粉（即日本米粉）的混合粉。而所使用的天麩羅專用鍋則加入芝麻油和棉籽油的混合油，味道清淡，不會搶去食物的原味。他示範最經典的蝦天麩羅。先將新鮮活蝦去殼，蝦頭撲上混合粉放入198℃的油溫中略炸。用手輕握蝦身弄斷神經，使之炸後仍保持挺直，再沾上粉漿，同樣以198℃油溫炸至剛熟。蝦頭清脆可口，蝦的「衣」薄脆，透薄得看到蝦紋和顏色，肉質彈牙，甚至帶種像白煠過般的鮮甜。店內也提供淡味的自家製鹽、濃味的九州鹽，或新鮮酢橘作配搭，不過記者試吃後，認為原味最有驚喜。之後再品嘗北海道的公魚和海膽，以及岩手縣松茸。原師傅改以麵包糠來做松茸天麩羅，以保留其香氣和水分，表面像吉列般微脆，松茸依然多汁，味道更香濃。

甘鯛天麩羅 香脆軟滑

一般人以為天麩羅，只要把食材放進炸漿中下油鑊炸便成，其實要吃出食物原味，廚師所花的心思一點不比其他日本料理少，好像甘鯛天麩羅，原師傅先把連魚鱗的甘鯛熟成兩星期，炸時魚鱗不沾粉漿，放進180℃至185℃油溫中烹調，沾上使用包括甘鯛等3種魚頭、鮫和骨熬出來的濃縮魚汁一起品嘗。入口先吃到魚鱗的香脆，然後是魚肉的軟滑，最後是魚汁的鮮味，食味層次豐富。現時店內設午市及晚市，提供10道菜會席套餐，晚市用料較高級，包括前菜、刺身、12款天麩羅、茶碗蒸、天麩羅飯及甜品，大部分日子只供限定的會員預約，非會員於每月指定日期及時間可致電預約，一嘗真正的天麩羅味道。

■廣尾內津（広尾うち津）

營業時間：午市，中午12:00 至下午1:30；晚市首輪晚上6:00，次輪晚上 8:30

地址：中環金融街8號香港四季酒店45樓

價錢：午市10道菜會席套餐 $1680（包括前菜、刺身、12款天麩羅、茶碗蒸、天麩羅飯及甜品）；晚市10道菜會席套餐 $2880 （包括前菜、刺身、12款頂級食材天麩羅、鍋物、天麩羅飯、湯及甜品）

訂座：公眾人士每月2日上午10:00至下午2:00可致電2307 6281訂座

註：時令食材因應季節及供貨量而變動

文：陳麗斯

編輯：王翠麗

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