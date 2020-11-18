大師網上授徒 自製咖啡調酒 咖啡與威士忌 完美邂逅

「並非賣花讚花香，今次大師班可謂一舉兩得，能夠同時吸收調酒與咖啡的專業知識，非常『抵』！」黎振南（Antonio）說。的確，兩位均是調酒和咖啡專業中首屈一指的大師，自然擔得起教授「Master Class」的重任，無私分享經驗和獨家調酒食譜。

革新調酒口味

是次大師班教授的兩款調酒，靈感分別來自經典的Irish Coffee及Whisky Highball。第一款以手冲咖啡作為基調，配以注入百利甜酒的奶油泡，冷暖交加口感獨特，相當適合秋冬時節；第二款調酒則採用濃郁的冷泡咖啡為基底，加入威士忌、湯力水（tonic water）和玫瑰糖漿，果香、花香、酒香各有千秋，喜歡多重味道層次者自然一試愛上。Antonio說，咖啡和威士忌一直都是好拍檔：「雖說兩種飲料好像差距甚遠，但仔細品嘗，你會發現他們的香氣和味道都有着相似之處。就像是次採用的Johnny Walker Black Label是調和式威士忌（blended scotch whisky），與綜合產地的咖啡豆一樣帶有多種層次的香氣，泥煤味當中帶點果香，加入濃郁的咖啡中能夠完美融和，味道更上層樓。」

之所以說這個大師班是「一舉兩得」，除了有Antonio展現精湛的調酒技術外，更有藍永發（Timmy）對咖啡的專業知識。他除了是Omotesando Koffee and Koffee Mameya Hong Kong的首席咖啡師，更是首個在柏林世界咖啡調酒大賽勇奪亞軍的香港人！有關咖啡與酒的搭配，無人比這對組合更有權威。Antonio笑說：「這次合作對我而言相當有趣，全因咖啡與調酒一樣，是種博大精深的專業。從選擇咖啡豆、烘焙程度到冲泡方法，每一個步驟都影響着咖啡的味道，需要一絲不苟。這次的調酒由我們兩人共同研發，Timmy甚至親自教我如何冲一杯好咖啡，對我來說也是獲益良多。」大師班的咖啡採用手冲和冷泡作為主要冲泡方法，也是別有原因：「除了因為『手工咖啡』（craft coffee）興起，更重要是這兩種冲泡方式毋須咖啡機、膠囊機等機器，方便一般人在家製作。」

疫情之下 享受生活品味

若想與Antonio和Timmy在網上同步製作調酒，各好酒之人能在Wine & Dine的網站購買品酒套裝，除了藍牌和黑牌Johnnie Walker威士忌和咖啡粉，裏面更包含調酒和冲泡咖啡時需要的各種工具，非常方便。「套裝內更備有兩款詳細recipe，只要跟着步驟便能製作出兩種咖啡調酒。」Antonio亦提到，酒吧常客都對親自調酒非常感興趣，「部分客人甚至會在家中設置工具齊備的home bar，甚至能媲美專業的cocktail bar呢。」大師班能讓熱愛調酒的行外人試試擔任「一日調酒師」的滋味，讓他們對調酒這門專業有更深入了解。

Antonio教班經驗豐富，但在疫情下也是第一次：「之前因為限聚令和酒吧禁令，我們固然停業，客人也不能前來消遣放鬆。如今他們只需留在家中預備好材料，便能跟我們學習調酒和咖啡的知識，並將兩種生活品味融會貫通，也能紓緩繃緊的情緒。」他更幽默建議，情侶應該一同「上課」：「咖啡和酒都是讓人愉悅、心情暢快的東西，最適合與另一半分甘同味，一起享受當中的樂趣。套裝中有一瓶Johnnie Walker Blue Label威士忌，大師班的前段會有一個品酒環節，喝點酒再上課，更能放鬆心情。」

大師也上大師班

在政府實行酒吧禁令期間，Antonio仍然馬不停蹄地構思新調酒，並在這段突如其來的閒暇中持續「進修」：「雖說酒吧不能開，晚上只能留在家中，但這段時間我反倒多看了更多有關調酒的社交媒體和網絡平台，也用Zoom參加國外的大師班，看看他們推出的新產品，借此機會審視自己如何做得更好。那時酒吧生意雖然暫時停擺，換個角度想也未嘗不是好事。」訪問當日，Antonio創辦的酒吧Quinary亦同時推出全新酒單，注入嶄新創意以及味覺上的刺激。當調酒大師也看大師班「持續進修」，各位酒客又怎可錯失良機？

●Wine & Dine 2020網上大師班：

當Johnnie Walker遇上咖啡的調配美學

日期：12月6日

時間：下午3:15至4:00

詳情：winedinefestival.discoverhongkong.com

文：添子

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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