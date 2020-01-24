時尚KOL分享秋冬造型靈感 穿出旅行感覺 以時裝度假

奢華glamping造型 幻想置身美國森林

從Noel Li（no3l）的Instagram上可見，他經常也會分享旅行造型打扮，對外遊衣著甚有心得，打正旗號宣揚「Dress Up to Travel」的生活態度。

在漫長的抗疫日子中，大家再無法如過往一樣外出旅遊，然而對打扮充滿點子的Noel卻說，「雖然因為疫情，大家都不能遠行，不過我認為反而激發起不少人的創意。」

大家可有想過留在香港，也可以感受到另一個城市的「氣息」？Noel就教大家從休閒生活造型入手：「若去野餐的話，可以穿著法式清新風格的文青服飾，坐在地巾上喝杯紅酒、吃件芝士，塑造法國情懷；至於鍾情奢華派glamping，則可以穿Ralph Lauren的經典戶外服飾到郊區，弄一杯露營咖啡，幻想自己是置身美國森林露營的休閒型男。」他建議的衣著造型均充滿情景畫面。他表示，「以上的例子，事實上都與Dress Up to Travel有着同一個理念──就是穿得漂漂亮亮地拍一張照片，記錄人生」。在穿衣打扮上多花一點心思與想像，總能為生活增添多點情趣。

隨身「迷你行李箱」+ 舒適運動鞋

對於「懶得襯衫」的男生來說，其實亦可以「輕易」地從配飾入手 ，塑造出旅行感覺。Noel心儀的有近期大熱的Rimowa迷你行李箱clutch，「一直以來，人們一看到Rimowa就會想起旅遊，既然我們現在不能把大的行李箱拿出來用，這個小小的隨身行李箱，應該可以一解我們『無得去旅行』之苦吧！」

提到旅行袋，他表示自己一直鍾情Louis Vuitton的Keepall系列，「尤其在Virgil Abloh上場後，他經常在設計中突顯品牌的旅程文化，把Keepall Travel Bag玩得出神入化」。 至於鞋子方面，Noel認為絕對少不了一雙運動鞋，「一個旅行袋，配上一對舒適的運動鞋，就可以簡單塑造出旅行的感覺」。

留家抗疫 冷衫塑造節日氣氛

持續疫情，令全球旅客停飛，在今年的聖誕佳節期間，絕大部分人也只好留在家中抗疫。怎樣讓自己不致太鬱悶？Noel建議大家可以透過home fashion來塑造節日氣氛，他說：「可以在家中穿上一件富有聖誕氣氛的冷衫，在沙發上邊喝杯熱朱古力、邊看Netflix，絕對可以為家居生活添上一點節日色彩。」

世界各地疫情仍然反覆，此時此刻，雖然何時終結還是未知之數，但還是問了Noel，待疫情過去後，最想到哪兒外遊、到當地做什麼。他語帶無奈笑說：「如果只去一個地方，真的不能治癒我的『旅行病』吧！我現在想念在東京街頭，一袋二袋不停的血拼；也想念在紐約城市，穿梭拍攝時尚照；也想念在泰國海灘，穿著夏威夷衫喝mojito……這些以前不難做到的事情，原來會變得不再容易。」但願在不久的將來，大家也可以到世界各地來個真正的Dress Up to Travel造型，拍照留下美好的生活片段。

●Noel Li（no3l）：香港時尚KOL，一名熱愛旅遊的80後，相信旅遊是一種信仰，更相信時裝是旅遊的一部分。Instagram帳戶（no3l）擁有超過6萬個追隨者。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：陳瑞麟

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