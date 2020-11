時尚KOL分享秋冬造型靈感 穿出旅行感覺 以時裝度假

【明報專訊】你還記得外出旅行的那份感覺嗎?當疫情完結似乎遙遙無期,對於慣常外遊的人來說,確實心癢難耐。有人選擇用Google Maps「漫遊」景點街頭,也有人一再重溫舊照片……除此之外,還有什麼方法安撫那顆渴望外遊的心?本地時尚KOL Noel Li(no3l)說「Believe fashion is an integral part of travel」,強調時裝是每趟旅程中不可或缺的一部分,就讓他轉換角度,讓大家透過時裝來感受「旅行feel」的感覺。