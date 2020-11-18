Watch News：年度新表展示大報時功能

14世紀時期的歐洲城巿開始設置時鐘，當時的時計既無鐘面，亦無指針，僅運用自動響報的模式，以聲響報上整點時數。後來首批便攜式懷表面世，開始配備自動鳴響裝置，至17世紀末出現可按要求響報時間的裝置，最初是二問裝置（即報時、刻，一刻為15分鐘），然後到三問（報時、刻、分）。

Patek Philippe在1839年成立，至1860年推出首枚配備三問功能的懷表，並陸續推出不少二問、五分問和三問時計款式。至1989年，品牌創業150周年時製成Calibre 89時計，具備33項複雜功能，當中便包括大小報時及4音簧三問報時。時至今日，品牌合共12款時計，組成旗下三問腕表常規生產系列，包括純粹鳴音報時款式，以至結合其他複雜功能 （陀飛輪、萬年曆、計時秒表及世界時間等）的款式選擇。

今次新面世的6301P，則是品牌首枚純粹展示大報時功能的腕表款式，搭配小報時與三問功能。GS 36-750 PS IRM機芯內採用兩組串聯雙發條錮，一組供應齒輪組動力，另一組為響報時間裝置使用。這個構造為機芯提供72小時動力儲備，同時為打簧報時裝置儲存24小時動力。表主可透過表側6時位置的滑動桿開關選取打簧報時模式。「大報時」模式位於滑動桿中央，「小報時」模式在左，「靜音」模式在右。表盤左右兩側分別有機芯及打簧動力儲存顯示，6時位置的秒針以跳秒方式顯示。

查詢：2723 2181（英皇）

文：張曉冬