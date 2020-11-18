取材1970年代《雷朋三世》 動畫主角腕表 真品現身

富藝斯拍賣已連續第3年領先全球腕表拍賣市場，去年拍賣總額更達到1.11億美元（約8.6億港元）。其2017年紐約拍賣會上的Rolex「Paul Newman」Daytona腕表，以17,752,500美元（約137,647,815港元）創下拍賣會中最高成交紀錄的古董腕表（不論款式）； 2016年日內瓦鐘表拍賣會上一枚Patek Philippe編號1518精鋼腕表，以11,020,000瑞士法郎（約93,628,610港元）創下品牌古董腕表在拍賣會上的最高成交紀錄。

「Z」「H」字母顏色調暗

在富藝斯最近在日內瓦與Bacs & Russo合作舉辦的「2000-2020回顧拍賣會」上，帶來了一枚獨一無二的Zenith Chronomaster Revival Lupin The Third腕表。Zenith以忠於原著的方式製作這枚拍賣腕表，精準地勾勒出同名動漫《雷朋三世》（Lupin The Third）中出現過的腕表外形。故事中的雷朋三世是法國經典小說角色怪盜紳士Arsène Lupin的孫子，他跟怪盜紳士同為神偷，跟另外幾名主角，包括拔槍只需0.3秒的神槍手次元大介、居合道高手石川五右衛門、神秘歐亞混血女盜峰不二子，在全世界不同地方行俠仗義。自首集動畫推出近50年來，一直衍生出不同故事，並曾經跟《名偵探柯南》推出crossover電影。

在1971年首輯《雷朋三世》動畫中，主角次元大介佩戴的腕表，便以當年非常流行的Zenith A384腕表為藍本，黑色表盤搭戴鍍金印花圖案，獨特精緻。腕表時標是以印刷方式鑄造，而非一般鑲貼時標，所以與其他腕表相比，尺寸更小。當時的動漫為了避免版權商標問題，特別將Zenith標誌中的「Z」和「H」字母顏色調暗，在這枚腕表拍品中也忠實地呈現此細節，最後腕表以189,000瑞士法郎（約1,605,790港元）拍出。

跟去年一樣，品牌將拍賣珍品所獲得的款項捐贈予瑞士註冊的非牟利組織Zoé4life。此組織是一家公眾服務機構，致力於支持癌症研究，為有需要的病患家庭提供經濟援助，為兒童患者的治療提供幫助，並喚起大眾對兒童癌症的關注。

設計靈感源自動漫主角

雖然這枚拍賣品只可遠觀，但自去年開始，品牌其實也有推出Chronomaster Revival Lupin The Third的量產腕表，也是品牌第1款從日本漫畫和動漫汲取靈感的腕表。去年推出的腕表是品牌慶祝El Primero機芯誕生50周年推出特別版之中的最終作品。該款A384 Revival特別款腕表，靈感來自《雷朋三世》首部電視版的第1集中，主角兩度佩戴、設計源自A384腕表，但實際上動畫中所呈現的表款配色並不存在，直至品牌去年將之實體化。

腕表的表背配有藍寶石水晶玻璃底蓋，鏡面上印刷了次元大介頭戴帽子的經典形象，讓動漫迷一眼就能辨識。霧面黑色表盤搭配灰色計時盤與測速計刻度，並裝飾金色指針和鑲貼時標，加上米色SuperLuminova夜光塗料，營造出微妙的復古感。特殊表盒外部貼滿拼接的動畫形象圖，內部則裝飾品牌設計的次元大介輪廓和《雷朋三世》的Logo，全球限量50枚，不過只限定日本出售。

反應熱烈 第2版配搭「熊貓」表盤

由於此表去年面世後大賣，品牌今年接力推出Chronomaster Revival Lupin The Third-2nd Edition第2版腕表，以同名動漫中第2次亮相的計時腕表為藍本，搭配對比鮮明的「熊貓」表盤。腕表限量200枚，設有白色表盤和對比鮮明的黑色計時盤，即腕表愛好者俗稱的「熊貓」表盤，並配備精鋼「ladder」表鏈，與《雷朋三世》中出現的腕表如出一轍，透明表底藍上則鐫刻主角畫像。第2版腕表10月時率先在品牌東京銀座專門店發售，隨後亦在全球專門店及網上商店推出。但據聞反應同樣熱烈，已接近售罄，大家可能要看看品牌會否推出第3版腕表，鬥快入手。

查詢：www.zenith-watches.com

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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