論盡教育：為乜要讀醫科？

發達幾時輪到醫生吖？

回歸現實，做醫生係唔係收入最好？王師奶可以答你，絕對唔係。小婦人有一個中學同學，醫科畢業做了醫生，在公立醫院做了7、8年，然後私人執業，病人不少，收入穩定，同學們十分羨慕。她有一次對小婦人說：「在香港，醫生的黃金時代過了。醫生其實係手作仔，是件工。全世界富豪榜，經常上榜的蓋茨、索羅斯都唔係醫生，甚至可說全世界無一個是靠行醫上富豪榜的。」如果純從搵錢出發，人哋讀3年或4年就開始有收入，你要多讀8、9年。如果因緣際會，或入了投行，翻幾個筋斗，可能已N桶金在手。老爹嗰代，話最發係三師：醫師、建築師、會計師。其實他們所謂「發」，不外是穩定的良好收入而已。遠的不算，就以本港頂級富豪為例，多是經商致富，或地產、或航運、或金融，幾時輪到醫生吖。所以尖子們選讀醫科，都是以濟世為懷的慈悲出發。呢班尖子，個個都係smart guy，你估佢哋唔識計數咩，讀多人哋十年八載書，屋企付出多幾倍，將來的工作類似「手作仔」、「件工」，如果初心只是𢱑銀，未免浪費光陰，正如柴九哥話齋：人生有幾多個十年吖？王師奶唔止對醫生尊敬，對選醫科尖子們的初心和情懷尤其尊敬。

實驗室研究病理 默默貢獻

看過好幾集訪問醫生的《鏗鏘說》，對一些在醫學院做教授，和整天埋首於實驗室的醫生們真有高山仰止的景仰。能做到教授，醫學的學識和造詣一定相當，如果以他們的身分行醫，收入一定比在醫學院多得以倍數計，但他們以作育醫才為己任；同樣偉大的，是在不見天日的實驗室研究病理或研製防疫措施的醫生，令小婦人感動得淚盈於睫。有幾名受訪醫生，連王師奶這樣諸事八卦都未聽過他們的名字，相信好多人都唔知佢係乜水，看完訪問，才知他們的偉大貢獻。

醫生大都有痌瘝在抱的情懷，王師奶有一個姨甥仔，是公立醫院醫生，除了日常在醫院東忙西忙外，每有假期就去做戰地醫生。他告訴小婦人他不是無國界醫生，是另一個組織，專門幫助受戰爭蹂躪的難民。一到他私人假期，不是去伊拉克就是約旦、巴勒斯坦，他說在那些地方做手術十分原始，既無麻醉藥，亦無消毒劑。外面炮聲隆隆，自己拿着不太鋒利的手術刀，這些醫生萬里迢迢所為何事？他說這些醫生來自世界各地，男的女的，老的年輕的，全是義工，還要自掏旅費。王師奶立正向好醫生們salute。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第320期]