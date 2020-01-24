辣媽CEO：無家教「偽」人家庭

無家教孩子的行為乞人憎，他們父母的行為同樣乞人憎！最近和好朋友茶敘，講起一個藝人家庭，不講猶自可，一講我朋友把幾火！當然不是所有藝人都是偽人，但這對父母堪稱偽人典範，傲慢無禮，人前人後兩個樣。我亦曾經在另一個場合領教過，所以絕對不是片面之詞。八卦嘢，我相信大家應該有興趣聽是不是？

孩子搗亂場地 父母懶理

話說我朋友和一間製作公司有交情，朋友願意免費借出場地給這個名人家庭拍攝，但結果嬲到要下逐客令！原來當日名藝人一家三口到場，朋友盡地主之宜招呼，中間人介紹講明是主人家，我朋友主動伸手握手，那個做母親的對眼生在頭殼頂，視而不見，莫講握手，連招呼也不打，轉身走開，我朋友呆在當場！那個做父親的一樣當我朋友透明，直行直過。他們兩個的寶貝，不斷走來走去嘈喧巴閉，邊走邊推邊搞我朋友的裝飾擺設品，還有Hi-Fi！我朋友當然立刻制止，那兩個做父母親的完全無反應，闊佬懶理！我朋友嬲到七竅出煙，立即要求中間人帶着所有人離開，無情講，無商量！

以上說的同一個家庭，剛好某次跟我在同一餐廳食晏。他們家族被安排坐在有一排沙發的長枱。那已經4、5歲的寶貝穿上鞋子，在沙發上走來走去，大呼小叫；那兩夫妻趾高氣揚，要求多多，對侍應呼呼喝喝，令全場人側目。面對那種場面，我向來不是息事寧人之輩，那次沒投訴，只因我除了是熟客，也和他們的經理高層都是好朋友，若我堅持投訴，只會令他們難做，所以選擇快快脆脆食完走人，無眼睇！

身教重要 嘴臉一脈相承

同一個家庭，同一對父母，在兩個不同場合環境，行為如出一轍。那孩子的嘴臉和他父母的嘴臉，只能說一脈相承。只不過孩子確實無辜，因為生來就是一張白紙，不懂得分是非黑白，亦不知道什麼是對是錯，父母怎樣教，就有怎麼樣的孩子。

而且身教比言教重要，對孩子的影響力更大更深遠。細細個見證父母如何人前人後兩個樣，待人接物功利勢利，長大之後會成為一個怎麼樣的人，不需要水晶球，都可以預見了吧？

究竟這個藝人係邊個？我份人比較厚道，歡迎大家自行揣測猜度；若然有機會見到我，你靜靜雞問，我靜靜雞話你知！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]