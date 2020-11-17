華德物語：一顆核桃 吃貨妹妹變成狼

某天早上，我接到來自幼師娜娜的電話，訴說妹妹在幼稚園內的「狼女表現」。原來妹妹咬了同組的一個男孩，隔着衣服都把人家的前臂咬傷，留下一口牙印，實在令幼師們大吃一驚，她們說很久都沒有遇過像妹妹這樣兇猛的小朋友了。這通電話也令我非常吃驚，因為從未想過妹妹會在幼稚園咬人，明明我送她上學時她都愉快地跟我道別，轉頭就跟同組小朋友擁抱說「早晨」呢。

不合群小惡霸 爭食咬人幼師頭痕

幼師娜娜問我妹妹在家的情况。不諱言妹妹很強勢，甚至有種不可理喻的偏執，她要發脾氣的時候真的遇神殺神、遇佛殺佛，擺出想把我推倒的架勢。娜娜說在組內，妹妹不願意合群，每每大家都脫了外套、換室內鞋時，她仍然穿著外套和室外鞋子；每每大家都洗手坐下等午飯時，妹妹仍在玩具堆流連忘返。娜娜向我傾訴，1個幼師要看8個小孩，真的無法追着妹妹幫她穿衣，所以她們帶妹妹都頗有壓力。

後來我問起這次妹妹跟小男孩在爭執什麼，娜娜說妹妹想搶人家的核桃！沒有問人家能不能給她，就是要搶，搶不過就咬了。我聽到哭笑不得，妹妹這個小吃貨為了一顆核桃竟然大起干戈！我接二連三的道歉，娜娜勸我好好的跟妹妹談談，切記不要打罵。說起「搶核桃」，我想起這陣子妹妹常常看到果仁就眼睛發亮的樣子，幼稚園內有幾顆榛子樹，所以妹妹常常拾獲不少「戰利品」，帶回家給我看時還沾沾自喜，可是當哥哥想拿她一顆時，她就像動物護食的反應般激烈。

帶食物返校 學習分享與詢問

一連幾天我變着法子，跟妹妹一起學習「分享」和「詢問」。比如我們到超市時，我問她要不要買些食物帶到她的小組裏分享？首天，她帶了一大包核桃回去，我囑咐她要分享給每位小朋友！接下來的幾天，有時她帶一點水果，有時帶一包餅乾。我天天都不厭其煩的告訴她，遇到想要的東西時不要搶，回來告訴媽媽，我們可以一起去蒐羅，好的東西我們可以帶回小組給她的朋友。

後來的日子似乎都相當太平，可是妹妹依舊不太合群，或者不服從指示。不過我暫時不太認為這是個問題，也許她就是個有主見的姑娘呢？不過以免她變得過分偏執，我還是會慢慢解釋合作的重要，成果留待下次見家長時，看看娜娜的評語自有分曉。各位下次再會！

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]