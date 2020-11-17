6A爸媽：孩子錯誤背後對父母的愛

孩子搗蛋，搞破壞？——聆聽吧！

面對孩子搞破壞，跟你對着幹時，很多人認為是孩子尋求關注。可是，反過來看，亦意味着孩子是因為愛你，那些關注，其實是渴慕「關愛」。面對這些愛的索求，我們不要一味責怪，其實他們都懂得自己幹了不對的事。此刻，他們最需要的，是你的聆聽，情緒上的認同。家長有沒有細心聆聽孩子這些「錯誤」行為背後的原因？他們一些奇怪而獨特的想法？再下來，不妨多加大力的擁抱，給他們滿滿的安全感，把愛注入孩子身體內。

孩子爭寵，互不退讓？——跟孩子交換立場看看吧！

孩子之間互相爭寵，是每日也可能發生的事。前一秒才安撫下來，下一秒又忘記得一乾二淨。但孩子爭寵，都只因他們害怕失去你的愛，以及那一點點可怕的佔有慾吧。其實，孩子為你而爭寵，也許叫人心裏暗喜，不過，他們此舉，又的確會為生活添不少麻煩。要解決，先站在孩子角度了解他們為何會呻醋，更需要的，是請孩子也站在你立場，想想要如何做，才可令他們放棄爭寵。有時請孩子代我們想辦法，也可能是解決方法之一，這是建立孩子同理心的一步。當孩子擁有同理心，就知道爭寵會令身邊人都痛苦。

有些家長面對孩子爭寵，以冷處理對待，即什麼也不做，其實，這樣反而更糟。試想一下，當我們明白孩子爭寵全因愛我們，但我們卻冷處理，這只會令孩子一次又一次傷心。所以我們應該反過來，向他們傾注愛，切勿忽略。

爭執後有報復行為？——先處理心靈受傷害的孩子吧！

說到孩子跟我們爭執，或會有報復行為，是否太誇張？不是的。孩子的確會為了憤怒和衝動而做出相應的報復行為，例如跟你「唱反調」、各種「不合作」活動，或「惡言相向」，這些都是一定程度對父母作出報復。遇上這些情况，家長或會感到生氣，甚至使用各種可行方法，令孩子知道「父母不是省油的燈」，接着升級行動就展開了。

但請停一停、想一想。孩子其實也因為愛你，卻感到自己受到了傷害，才以為「以牙還牙」可以把傷勢蓋起來。當我們明白這一點，就知道一切都是他們偽裝的。既然孩子受傷了，當然要為他們療傷，先處理他們心靈上的傷害吧。透過聆聽，了解他們的內心世界。如果傷害來自我們，便跟他們道歉；若然錯的依然是孩子，就陪伴他們一起彌補，負起責任。

教導前要學會接納孩子

在我們眼中，孩子有千萬種可犯錯的事，在追究責任前，如果可以先發現背後很多都是由愛我們而來，不就是發現到很多愛嗎？父母都會緊張孩子，也會抓緊一切機會把孩子「教好」。在教導前，試着以冷靜的心態看待犯錯，這就是6A中最難但最重要的「接納」（Acceptance）了。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]