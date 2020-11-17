親子筆陣．善養救未來：改變童年 造就孩子未來

澳洲心理學家Robin Grille（顧樂本），在其教養巨著《善養小童成大同》Parenting for a Peaceful World一書中，提到希特勒、斯大林、薩達姆等人，童年都在極度的家庭暴力中度過，後來成為殺人無數的國家領袖；生於開明家庭的戈爾巴喬夫，則促成蘇聯民主化及東歐鐵幕解體。

正因童年都跟家庭與學校息息相關，要改變童年經歷，在2014年成立教育大同時，我們已決定要從「家」、「校」兩方面入手。發展至今，在學校裏，我們推出LBD賽馬會「感．創．做」大本營項目，用體驗式動手學的方式，以初小常識科為試點，帶動學校深度改變，建立走向以人為本的學習文化；又為了讓更多學校可淺嘗如何讓孩子有say，我們推出「開心班房日」，讓教師練習聆聽學生及放手的學習體驗。在家長的層面，我們推出社區親職教養計劃「善養小童成大同——共構．童行」，幫助家長透過反思自己的童年經歷，增加對孩子的了解與同理心。

教育大同不談學業成績，並非否定它的重要，而是我們看到過去廿多年，「攞好成績」定義了香港人的童年，競爭與焦慮伴隨孩子長大成人。雖然今天的家長們比幾十年前普遍更痛惜孩子，但忙碌的工作加上對孩子的期望及未來的擔憂，以至不論什麽社經地位的家長，也會竭力給予孩子一切，但換來的卻是自己虛脫，沒有精神好好跟孩子連繫。

上次和孩子談天說地是何時?

你還記得上次跟孩子一起談天說地，一起玩耍，一起做飯的時間嗎？還是天天𤷪𤷪𤺧𤺧的陪太子讀書讀到半夜？我們回想自己的童年，曾否也渴望父母多了解你，多讓你自由發展興趣，多一起享家庭樂？你又曾否渴望教師，不止教孩子的課，還會了解你的困難與需要，幫你渡過一些學習樽頸，甚或替你分擔一些來自家庭的憂慮？當我們能反思自己的童年，就能更理解孩子的需要；以同理心看待他們的情緒；照顧他們的個別需要，為他們的喜樂踏出一大步。

或許很多人會認為「照顧個別需要？這太昂貴了吧」。但成人的恐懼與競爭心態，已促成香港估計年逾20億元的補習市場。我們往往因為孩子的未來，而忽略了他們的今天，以致學校過分着重學業，而嚴重缺乏滿足孩子的表達、體能、好奇、玩耍、嘗試失敗等基本需要；在家，孩子也要達到大小不同的期望。家長與孩子的關係亦常因學業需要而日益繃緊與疏離，這引發的社會成本，又如何去計？教育大同的願景：Happy and fulfilling education for ALL! 這是任何人都應得的。當人人都能按自己的興趣及能力而學，就能為社會的持續發展帶來多元能力。

在未來，我們會每月一次在這專欄介紹教育大同在學校及家長的工作，希望大家能合力為孩子建構尊重他們成長需要的環境，為他們改變童年，讓他們有愛與能力去建構和平世界。

文：張惠侶（教育大同總幹事兼共同創辦人）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]