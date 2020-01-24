本周FOCUS．採訪手記：疫下聖誕 氣氛不減

模特兒戴口罩拍照 另類難忘回憶

本以為今年受疫情影響，坊間大小商戶不會有這麼多的節目安排，但想不到熱鬧情况跟以往差不多，也許是大家都希望經濟活動可以早日好轉。唯一跟以往不同的，是大家在工作時，都要戴着口罩見面和拍照，即使是大會安排的模特兒，有時也不能把口罩除下來，站在美景前的確有點可惜。可是，為了大家的健康着想，也不得不這樣做，也許在多年後，這些片段會成為我們的難忘回憶。

截稿前教育局剛宣布幼稚園和幼兒中心要暫停面授課堂兩星期，雖然大部分家長都表示贊成，但同時又要為安排人手照顧孩子而惆悵。我發現，身邊很多爸媽在疫情期間都好像「想通了」，即使以往把孩子成績放在第一位的，現在也以子女健康為首，不再讓生病的孩子繼續上學，也不再強求他們要學這學那，彷彿時光倒流，回到孩子出生的第一天：「爸媽希望你能健康快樂地成長！」雖然有點諷刺，但比起失去了才懂珍惜，現在也未算太遲吧！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第320期]