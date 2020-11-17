趣味學習：跟兒歌天后唱歌 筆順語法輕鬆記

（註︰本版相片受訪者按拍攝需要，暫除口罩）

文︰沈雅詩

這個早上，大角嘴天主教小學（下稱大天）1E班房，傳來美妙的歌聲。「……來吧，唱吧，唱吧，輕鬆記下，正確筆順唱唱吧！先橫後直，先撇後捺；從上到下，從左到右；先外後內；先進屋，後關門；先中央，後兩邊，上船再划艇……」同學們都站起來開心地唱，又不時跟着歌詞「指指點點」，狀甚投入。不說還以為他們在上音樂課，其實這是一節中文課呢！

度身訂做 學習難點化成歌曲

大天今年有新突破，嘗試把歷屆小一生在中、英、數常遇到的學習難點，化成15首歌曲，更找來「兒歌天后」李紫昕（Purple）作曲、編曲、作詞和主唱，非常認真和專業。

校長周德輝說，一切都從學生的需要出發，「今年這班小一生，經歷了很長時間停課，一來心態上未必準備好再返學，二來幼小之間的知識濃度不同，孩子不再像幼稚園般輕鬆，開始需要牢記很多知識。還有在社交上，他們又要學習和一班新同學相處。於是，我們不斷思考，究竟有什麼方法可幫到這班小朋友容易些適應呢？最後想出，唱歌可能是一個出路」。

剛好在機緣巧合下，周德輝認識了Purple，雙方一拍即合。Purple筆下雖然有無數作品，但說到為學校課程創作兒歌，還是第一趟。「對我來說是很大的突破，從未試過跟這麼多科主任一起備課啊！（勾起童年回憶？）哈，憶起奇偶數的『奇』，要讀『機』，不是讀『旗』吖！」

Purple在事業生涯雖未試過編寫這類歌曲，但原來讀書成績不錯、在港大社會科學院哲學碩士畢業的她，自小已經懂得借助音樂旋律去輔助學習，加強記憶。「我在11、12歲，開始找到讀書的方法，發覺自己偏向聽覺記憶。那時很想學好英文，而我本身又很喜歡音樂，於是看很多英語音樂劇，例如《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music）、《窈窕淑女》（My Fair Lady）、《夢斷城西》（West Side Story）、《小安妮》（Annie）等，還不斷重播，讓自己曲不離口，從中學習grammar（語法）、發音。」

《筆順歌》旋律簡單 歌詞易記

升上中學後，Purple為幫助自己牢記歷史科的重要年份，更嘗試作歌，「想一個自己容易記得的旋律，再把那些年份當歌詞唱出來！」周德輝也同意，借歌謠來學習，這方法一直存在，「數字歌、字母歌，我們大家也懂得唱。只是，今次我們更加針對自己學生的需要去『度身訂做』歌曲而已」。

雖然Purple尚未完成所有歌曲，但到目前為止，她和周德輝也異口同聲說最喜歡的作品是中文科的《筆順歌》。周德輝自稱是音樂門外漢，但他覺得《筆順歌》旋律簡單、歌詞易記，「這很重要，因為要顧及初小學生的學習模式，要他們琅琅上口，就不能太貪心，不可以把所有知識都塞進歌詞，他們會學得很困難」。

Purple則欣喜自己能突破重重難點，「要遷就廣東話的聲調去填詞，本來已經不容易；加上筆順有既定規則，不能隨意改動，那就難上加難，但最終能克服到，創作到一首大家都認為『順耳』、『順口』的歌，我很開心」。

英文科歌詞變化多 邊唱邊識朋友

至於身為一年級班主任、英文科教師李明明，則對Question Words Song情有獨鍾，「首幾句是What is your name? Nice to meet you. How are you? I am fine. Thank you.開學初期，教學生一邊唱，一邊用來識新朋友，大家都很投入，很快便學識了。而且，這首歌變化可以很多，除了Who is your class teacher? 亦可以是Who is your Maths teacher? When is the Music lesson? 也可改為When is the English lesson? 可以唱很多次」。

■學生心聲

記筆順更易

◆陳佳苗 小一

念幼稚園時，只有兩個班主任負責教我們，沒有分科目，但小學有很多老師、很多科目，我覺得很複雜，學習也比以前困難了。幸好，現在中、英、數也有機會唱歌，很開心，最喜歡聽《筆順歌》，我記得「先橫後直」、「從上到下」、「從左到右」。如果給我建議，我希望Purple姐姐作一首視藝歌，因為我很喜歡剪紙、繪畫、做勞工。

學懂奇數偶數

◆錢駿樂 小一

我覺得小學的課室比幼稚園大很多，但教的東西也比幼稚園深，尤其是中文科，我覺得很難。我最喜歡數學科，所以我特別喜歡聽數學歌，我記得是講順數、倒數、奇數、偶數的。以前在幼稚園，我也學過順數、倒數，卻沒聽過奇數、偶數，但因為經常唱這首歌，我就明白了。如果給我建議，我希望Purple姐姐作一首常識歌，因為常識科也有點難。

[Happy PaMa 教得樂 第320期]