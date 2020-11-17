先到先得：摩天輪下「私人花園」 歎美食睇表演

The Grounds設100米闊LED屏幕、先進影音設備，以及100個可容納2至4人的私人花園。為了讓大家參與各種精彩的戶外節目，同時保持適當社交距離，每個私人花園均圍上圍欄和相隔1.5米。私人花園不設劃位，以先到先得形式分配。在11至12月，The Grounds將提供各類型表演和互動節目，包括音樂表演、健身運動、棟篤笑、電影和親子活動等。場地亦與餐飲品牌跨界別合作，其中官方葡萄酒伙伴Penfolds將會在場內提供Max's系列紅白酒和王牌酒釀，以及Treasury Wine Estates的美酒。

大會指活動期間會採取嚴格防護措施，所有點餐服務以零接觸方式處理，亦會在每項活動完結後徹底清潔私人花園及消毒。網站每周四更新節目表，可在網站購票及預約私人花園。

開放日期：即日至12月（活動詳情可參考網站）

地址：香港中環民光街33號摩天輪AIA Vitality公園

開放時間：周一至日 上午11:00至晚上11:00

網址：www.thegroundshk.com