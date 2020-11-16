安老2.0：軟餐點心車 開懷大歎燒賣腸粉

中國傳統節慶對於很多長輩尤其重要。它們的意義不止於文化和生活習慣，節慶食品凝聚和維繫我們與家人的關係，為很多家庭製造不少美好回憶。為了讓長輩帶來歡樂和滋味，感受到節日喜悅和建立美好回憶，我們在過去的中秋化身「茶樓伙記」，與一所專門服務腦退化症患者的機構合辦「流動軟餐點心車」活動，為有吞嚥困難的長者炮製經典港式點心軟餐，讓他們度過一個快樂的中秋。

活動開始前幾周，我們便馬不停蹄準備活動所需物資，為了製造茶樓氣氛，特意張羅一部點心車，佈置得似模似樣。還記得活動當日，我們懷着興奮又緊張的心情，穿上「伙計」服裝、披搭一條「祝君安好」毛巾，仔細消毒雙手、衣物、煮食工具，以確保食物和個人衛生。軟餐廚師馬師傅即場製作多款精緻點心，包括燒賣、牛肉球、叉燒腸粉，還有中秋必食的應節月餅！廚師現場切菜、燒水、下鍋，點心新鮮滾熱辣出爐，食物香氣加上碗筷碰撞聲響相互交織，進一步提升長者食慾。每當廚師完成一道菜式，小二們就會在「登登登櫈」的傳統茶樓音效下，推着點心車在老友記當中叫賣巡迴，逐一為老友記端上色、香、味俱全的港式經典點心。

外形逼真 增用餐投入感

如此精緻的點心，其實全都是軟餐！與傳統糊仔不同之處，點心軟餐有如布丁般細膩幼滑，而對於腦退化症人士來說，軟餐不止更易吞嚥，容易進食，而且像真的外形，亦有助提升患者對食物的聯想及認知，增加他們用餐時的投入感。

「呢個燒賣好食，好腍！」有個婆婆笑着說。

「好味道！」另一個公公則意猶未盡地吃了兩碟腸粉。

「祝你哋生意興隆！日日有得這樣玩就好了！」婆婆豎着拇指「恭賀」我們。

創造幸福的味道

從公公婆婆進食時滿足笑容，深深感受到「食」的重要！我們始終相信「食」是每個人的生活基本，最直接能影響到長輩們的心情和健康。而且進食應是一個五官體驗——可口的味道、細滑的質感、精美的餐具和擺盤、叫賣的聲音，構成完整的飲食體驗。透過食物，我們也更容易和長者打開話題，拉近人與人之間的距離。

看着老友記一口接一口，親自拿着筷子進食，有的更把點心盤上的食物都吃光。他們笑逐顏開，表現得非常雀躍，都讓我們十分感動。能為長者和有需要的人士創造美好回憶是我們的榮幸，相信食物可以創造舌尖上的回憶和人與人之間的觸動，帶給我們幸福的味道。

文：文慧妍

（The Project Futurus創辦人）