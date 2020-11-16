專家札記：貼心軟餐 別致造型開胃口

近年，一些精緻軟餐應運而生。當中聖雅各福群會營養師及廚師團隊研發出有形狀、營養濃縮的軟餐，首先應用於院舍，進一步帶到社區，於2017年推出家居版軟餐「盛饌」，為在社區生活、有吞嚥或咀嚼困難人士帶來色香味營俱全和有尊嚴的用餐體驗。

患者每餐只需進食約200克、體積小巧的軟餐蔬菜和肉類各一份，搭配粥或糊飯，便能滿足營養需要。軟滑質感易於進食和吞嚥；加上適度調味和別致造型，提升患者食慾，紓緩照顧者壓力。

特製月餅、鮑魚添喜慶

此外，一些傳統節日食品如月餅和糉子，由於質感黏性較重，增加患者鯁塞風險。而多款經特別調製的節日食品相繼推出，例如暖心月餅、番薯豬肉糉和軟滑鮑魚等，緊貼患者需要，為患者在佳節增添喜悅。

一頓色香味營俱全的餐膳不是必然，對於有吞嚥或咀嚼障礙的晚期病人而言，更曾是一個奢望。盛饌團隊透過精緻軟餐，為患者帶來身心的舒適和滿足；也盼望各界共同關注晚期病人及照顧者的需要，推動軟餐的發展。

盛饌網頁：gracefulmeal.sjs.org.hk

文：關建慧（聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師）