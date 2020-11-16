同理心 好技巧 餵長者食得樂

「上星期餵媽媽時，她把食物吃進口裏，見到她盡力慢慢吞嚥；但最終只是含在嘴裏，無法吞下，最後吐了出來。」黃婆婆的女兒吳小姐說，年逾90歲的媽媽患有腦退化，加上晚期腸癌擴散至腦部，近年出現吞嚥困難。

媽媽由自己吃得很好，變成現時一日4餐全是糊餐，每餐需要餵食至少1小時。女兒心裏百感交集，「有時你以為她吞了食物，卻原來一直含在口中，感覺失望又擔心，失望自己沒有令媽媽成功進食，擔心她沒有吃到東西，沒有足夠營養」。

很多照顧者跟吳小姐一樣，經歷親人因晚期病患引致吞嚥能力逐漸衰退，難免有很多擔憂，最怕是家人因食量低而不夠營養；照顧者甚至自責照顧不力，再加上長時間照顧患者，容易情緒低落，影響身心靈健康。

餵食若遇到困難，照顧者可參考下列貼士：

‧了解進食困難背後原因

「當餵媽媽時，她的舌頭會頂出大部分食物；雖然她聽到指令，有時卻會做出相反動作，例如請她張開口，她會緊緊閉合嘴唇。」

「我們理解她因腫瘤擴散至腦部，無法控制舌頭及嘴唇。媽媽其實想跟從指令，只是現實做不到。」

並非每個照顧者都理解患者未能配合的原因，但這是非常重要的一點。否則容易誤以為患者「不聽話」、「跟我作對」和「不想食」等，產生憤怒與失望等情緒，甚至責罵患者、強行餵食而引致雙方受傷。對於照顧者的想法、情緒及行為，患者亦會感到自責、難過及無力。如果照顧者願意理解患者背後原因，多一份包容及忍耐；或會發現，患者已很努力進食，他們與照顧者都一同在努力。

‧進食軟餐 減省準備工夫

吳小姐經社工介紹，嘗試讓媽媽進食聖雅各福群會「盛饌」軟餐；過了一段時間，黃婆婆食量和吞嚥情况慢慢改善。軟餐由營養師及廚師研製，把營養濃縮在軟餐中，有不同款式及食物素材；照顧者減省買餸及煮飯的工夫，可爭取更多時間照顧患者，也騰出空間讓自己休息。

‧選食物投其所好 偶爾嘗新

吳小姐知道母親最喜愛食蝦蟹，所以有時會買蝦餃和燒賣等點心，混合魚湯攪成糊狀給媽媽享用；又把香蕉、牛油果或提子加入營養奶做下午茶。所謂「民以食為天」，即使在患病時，美食也會帶來快樂及動力。照顧者若了解患者喜好，預備他們喜愛的食物；間中讓他們嘗試新口味，也能為患者晚期生活帶來色彩。

‧坐得直 指示慢而清晰

餵食時，需要確定患者姿勢正確及舒適，身體坐直別東歪西倒；選擇適合餵食工具，如細匙羹或針筒（註：針筒要經言語治療評估後才可選用）。照顧咀嚼能力較好的患者餵食時，每一個動作都要給予清晰提示，而且語速要慢；要時刻觀察患者表情及喉嚨的聲音，如有咳嗽、濁喉和多痰，便必須暫停餵食。簡單的按摩可協助患者放鬆，如輕掃下巴和面頰等。別忘記定期請醫生、言語治療師及營養師評估患者的吞嚥能力，以調節進食方式、凝固粉劑量、餐膳質地及營養素。最後，口腔清潔也十分重要，餐前餐後可以用溫水或鹽水洗口棒洗口，讓患者口腔舒適及衛生。

‧用鼻胃喉須考慮患者意願

若患者因吞嚥困難而長期無法進食，照顧者需要考慮患者是否要用鼻胃管餵食，讓病人維持適當營養。抉擇時，照顧者可以先了解患者意願，如患者未能表達自己，可嘗試根據患者以往的傾向作估計，亦可與家人分享自己想法。此外，向醫生查詢患者身體狀况，了解使用或不使用鼻胃喉的影響及建議。

面對照顧決定，沒有絕對正確的答案，重要是作出一個最能配合患者身體情况及生活質素的決定。若能患者在清醒時，已商討及計劃好晚期照顧，照顧者可更容易作決定。

照顧者在照顧過程中必然會遇到不同困難與挑戰，吳小姐卻說：「我很感恩媽媽付出了很大努力活到今天！」希望大家不忘身邊患者正在與你一同為生命努力。

文：李佩怡（聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安‧好」居家寧養服務照顧經理）

編輯：王翠麗

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com