知多啲：察覺身邊人情緒不穩 及早「織網」支援

當留意到身邊人情緒不穩，甚至有輕生念頭，鄭寶君指出，最重要的是給予關心和陪伴，必要時及早尋求專業介入，如陪同對方找社工、精神科醫生等，盡快啟動社會支援機制。處理輕生問題需要多個專業合作，「（要一起）織一個安全網，有咩事先可以接住你」。惟若遇上危急情况，如對方已透露輕生地點、時間等，應馬上報警，或將他們送到急症室。

勿把責任「攬晒上身」

支援有輕生念頭的人，身邊人亦需要有強大的支援網絡。鄭舉例指，不少想輕生的人會要求朋友向其家人保守秘密；惟朋友作為支援者，在處理牽涉生死的大事前，應找其他人支援，一起尋找出路，例如陪伴當事人求醫、陪他們找家人商量是否可幫忙解決問題，「呢啲都係出路，千萬唔好自己一個單打獨鬥」。

鄭寶君指，若不幸有身邊人輕生，亦不應把責任「攬晒上身」，或責怪自己未能阻止悲劇。遇到身邊人輕生，不少人會有「如果那天我有接到他的電話，有留意到他的信息，就可阻止」的想法，但身邊人要明白，了結生命的責任在輕生者身上，有時候即使用盡方法，也不一定可阻止悲劇發生；應認清自己的角色是陪伴者，而不是將責任全盤攬在自己身上。