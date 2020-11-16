帶家人輕生非關愛 「憐憫式殺人」害人害己

有人可能會責怪輕生者，不應帶家人尋死，奪去他人選擇生存權利。專家提醒，接連出現帶家人輕生的個案，或是一個警號！

大眾避免太多批判或美化

面對倫常慘劇，有人可能會責怪當事人自私——「自己死自己事，點解要拖埋仔女」。香港理工大學應用社會科學系副教授梁倩儀認為，帶上家人輕生的背後，未必抱着「我想死都唔要你好過」的心態，反而更多是出於不忍子女成孤兒，又或是不想負累他人要照顧遺孤。她提醒，大眾應避免對事件太多批判，因為無論是自己尋死，或帶着家人一同輕生，都是一個悲劇。而輕生絕非解決問題的方法，並對身邊人以至社會帶來傷害；生命不可逆轉，不應合理化和美化輕生行為。

思想偏差 出現「妄想型利他行為」

「縱然背後有不同原因及動機，輕生都是暴力的一種。」香港心理學會臨牀心理學組主席鄭寶君指，當事人或考慮到自己輕生後，家人能否得到照顧，因而出現「妄想型利他行為」（delusional altruism），選擇帶上他們完結生命。鄭強調，這種想法並非真正利他行為，「只是他們思想上有偏差，但其實這樣做是奪去他人生存權利」。

而部分人輕生原因會較功能性（instrumental），以為可以解決問題。例如面對欠債，部分人會有「自己結束了生命後，就不用困擾」的心態。惟鄭寶君指，輕生不代表問題可真正解決，「即使你了結生命，家人亦可能要為你還債；好多時候輕生者感到絕望，但冷靜過來才發現輕生從來不是出路」。

另外，近年亦有不少照顧者帶同被照顧者輕生的個案，當中不乏年老夫婦。鄭寶君認為，與老伴一同輕生可能是出於「唔想對方辛苦，寧願幫他解脫」的心態；看着伴侶長期臥病在牀，身體愈來愈差，加上有感自己能力有限，未必能好好照顧另一半，出現「死是一個好的選擇」的錯誤想法，而作出「憐憫式殺人（mercy killing）」的行為，導致悲劇發生。惟她强調，不論原因是什麼，輕生也屬一種罪案，「輕生不論是在道德層面、在社會上也是不會被接受的行為；不論有何原因，也不應做出傷害自己的行為」。若遇到困境未能解決，適時尋求專業援助才是正確選擇，「人的性命十分寶貴，一旦失去性命，什麼也做不了」。

接連發生 社會支援或響警號

鄭寶君提醒，接連出現帶家人輕生的個案，或是一個警號，讓社會留意在哪一方面缺少了支援。尤其在疫情初期，不少有特別需要的人士，面對原有宿舍服務暫停，生活規律被打斷而要留在家中，當照顧者與被照顧者在家中「你眼望我眼」，相關機構又未能及時提供適切支援，對照顧者及被照顧者也造成壓力。

「絕路之外還有許多路可以行，為何當事人只見到一條路？這是值得思考的問題。」梁倩儀認為，當事人是否因為生活圈子窄？壓力遠遠超乎所能承受？社會有無足夠支援？支援是否到位？她提醒，各方都需要慢慢在社區「織網」，播下支援種子。

擴生活圈子 儲抗壓彈藥

有媽媽向梁倩儀分享經歷，當年要照顧年幼的智障兒子，感到吃力，曾經想過一起輕生，一了百了。「她經常覺得智障小朋友一世都會受苦，又要辛苦照顧他，不如跳下去，咪乜事都無囉……」想輕生的一剎，兒子對着媽媽笑，她便不忍心與子輕生，覺得自己沒有權奪去他的生命。兒子的笑容告訴她，智障小朋友不一定辛苦，而身為媽媽有責任令兒子保持歡笑。

梁倩儀提醒，日常生活需要儲定「抗壓彈藥」，例如找朋友和家人陪伴，互相支持。她憶述一名青年，在閉上眼想跳下時，腦海浮現他一班好朋友哭泣的畫面，便不忍心離開他們，放下輕生的念頭。平時「儲定彈藥」，遇到困難時，可能首先想起找朋友傾訴，而不是走上不歸路，「生路愈多，絕路就睇唔到」。

■24小時防止自殺求助／情緒支援熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會

2389 2222

撒瑪利亞會24小時熱線

2896 0000

醫管局精神健康專線

2466 7350

社會福利署熱線

2343 2255

生命熱線

2382 0000

明愛向晴軒

18288

利民會

3512 2626

香港輔導及心理學會

6218 1084（WhatsApp）

文：姚穎彤、李祖怡

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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