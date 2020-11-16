兒言自得：幹細胞治療

BB出生時有窒息現象，心跳一度停頓需要搶救。嬰兒在新生兒ICU接受治療，由於極度早產，所有早產兒的併發症陸續出現。首先是肺部發育未成熟，以致患上早產嬰特有的呼吸窘迫綜合症，全靠呼吸機加上高濃度氧氣保命。出生時的窒息缺氧，更直接損害了身體多個主要器官，心臟和腎臟首當其衝，一出生便要靠強心藥來提升心臟的泵血功能；急性腎衰竭令到嬰兒出生後多個小時也滴尿全無，稍後更出現水腫。醫生安慰Kate，嬰兒雖然情况不佳，但肺、心、腎的功能仍有望逐步復元，不用絕望。

早產嬰腦受損嚴重 復元機會微

惟出生後不足72小時，嬰兒病况急轉直下，血壓突然低降，全身皮膚泛白，頭頂囟門脹鼓鼓的突起。當值醫生心知不妙，連忙給嬰兒作超聲波檢查，證實腦部大量出血。腦出血是另一個早產兒特有的併發症，傷害視乎出血量。腦部大出血，加上之前的窒息缺氧，嬰兒腦部幾可肯定會嚴重受損，以後極可能患上大程度的智障和腦癱。醫生一度和Kate夫婦商量，是否要放棄治療，但他倆都是虔誠教徒，一致要求要盡力救活。

嬰兒生命力果然強盛，在ICU醫護悉心照料下病况逐漸改善，心、腎功能慢慢恢復，只是身體徵狀與核磁共振檢查都顯示，腦部大幅度損傷，復元機會渺茫。還有令Kate夫婦擔心的，就是嬰兒的肺功能愈來愈差，需要的氧濃度愈來愈高。醫生告知嬰兒患上支氣管肺發育不良症（bronchopulmonary dysplasia，BPD），這是使用呼吸機和高濃度氧氣導致的肺損傷，嚴重者可以致命。不少早產兒早期倖免於難但最終不治，「晚期」殺手便是BPD。

前兩天Kate來電，說BB已在ICU醫治了3個月，情况沒有好轉，腦和肺病變愈來愈差，且復元無望，醫生說要有心理準備。她聽說幹細胞治療可能有用，中大有幹細胞專家，問我可否想想辦法。

幹細胞治療仍在前期研究

我聽了之後不禁倒抽了一口氣。Kate不是無的放矢，而是有根有據。窒息缺氧和腦出血引起的腦損傷及BPD，都是因為細胞組織受到不能逆轉的傷害而導致的病變，目前還沒有有效的療法。用幹細胞治療早已引起研究人員的興趣，可是到目前為止，使用幹細胞治療這些病變的嘗試，只限於動物研究，以及少數的臨牀前期或第一期（phase I）研究。儘管這些研究都顯示，幹細胞治療腦損傷或BPD安全及可行，但要證實對這些疾病的療效，以及是利多於弊，需要大型的臨牀研究，而這些研究至今還未面世。

我唯有如實答覆Kate，幹細胞的確很有潛力，治療早產兒BPD和因窒息缺氧和腦出血導致的腦損傷，但證實它真的有用的研究尚付之闕如。我心中還想，即使有研究人員正在做臨牀研究，也恐怕為時已晚，難解Kate的燃眉之急。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）