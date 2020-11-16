嗜甜多肉 女神放臭屁

■中醫說：「多吃肥甘厚味食物，影響脾胃運化而放臭屁。」

◆謝：香港大學專業進修學院中醫臨牀中心及中藥房高級中醫謝慶綿

◆潘：註冊中醫潘咨遐

■代謝產氣體 經肛門排走

問：為什麼會放屁？

謝：中國古籍《難經》提到，飲食代謝過程中有7個關卡，稱為「七衝門」：「唇為飛門，齒為戶門，會厭為吸門，胃為賁門，太倉下口為幽門，大腸小腸會為闌門，下極為魄門。」小腸主要作用是吸收營養，從中醫角度來看，小腸具分清泌濁的功能，有用物質會吸收，食物殘渣則會送到大腸，「屁」是代謝過程產生的氣體。

此外，放屁亦與飲食習慣有關。以碳酸飲料為例，喝後二氧化碳可經放屁或打嗝排出。若連接食道和胃的賁門沒關緊，或是胃內有大量氣體，便會打嗝。如果氣體在小腸積聚，就會從肛門排走，形成「放屁」。

■濕熱蘊結放臭彈

問：放屁過多因脾胃虛弱？

潘：中醫稱放屁為「矢氣」，矢氣過多可能是由於下列問題所致：

‧濕熱蘊結：放臭屁、惡心嘔吐、大便濕爛或便秘、肛門灼熱

‧寒濕內聚：屁多但不臭、腹部脹滿、胃口差、口渴但不想飲水、大便溏

‧脾胃虛弱：屁味不臭、腹脹、食慾減退、疲倦乏力

‧宿食停滯：腹滿脹痛、噯氣吞酸、見食物覺惡心、大便味臭

‧肝鬱氣滯：飲食作息不定時、生活緊張、情緒壓力，引致腸胃功能紊亂而頻頻放屁

至於屁多、肚子咕咕叫的人，通常大便不暢、肚脹卻又排便排不出，屬腸道氣滯型的功能性便秘，因脾虛所導致。

■按穴+按摩 解「一肚氣」

問：經常腹脹肚谷「一肚氣」，怎麼辦？

謝：建議按壓以下穴位，有痠脹感即可，有助改善打嗝（噯氣）和放屁（矢氣）等胃腸道氣機障礙問題。此外，可順時針按摩腹部，從右下腹向右上腹推，再打橫推至左上腹及左下腹，有助大腸蠕動，尤其適合因便秘而屁多的人。按穴和按摩前，宜先諮詢註冊中醫意見。

‧天樞穴

位置：位於肚臍旁開兩寸，約三指的闊度

功效：適合腹脹屁多人士

‧足三里穴

位置：膝蓋外下方三寸，約四指的闊度，脛骨前緣旁開一寸的位置

功效：有利促進胃腸功能

‧內關穴

位置：位於前臂掌側，腕橫紋上兩寸，於兩筋腱之間

功效：改善胃腸不適、胃脹、打嗝等

■中醫

改善貼士：飲茶健脾燥濕

不論是響屁或臭屁都令人尷尬，如何避免？註冊中醫潘咨遐表示，進食太多肥甘厚味的食物，例如肉類、葱蒜、煎炸油膩食物，會影響脾胃運化，容易滋生濕熱於腸道而放臭屁。她提醒，因消化不良引起的放屁增多，就要注意少食多餐，不要暴飲暴食，避免進食肥膩和辛辣食物，進食時要細嚼慢嚥，多吃一些容易消化的食物。澱粉質較多的食物如芋頭、薯條、南瓜、栗子，可阻礙氣機及影響腸胃運化，脾虛人士避免吃太多這類食物，也要少吃難消化食物如糯米。此外，中醫認為甜食生濕，可導致寒濕內聚或濕熱蘊結，想減少放屁宜少吃甜食。潘咨遐推介以下2款食療，有助改善放屁的困擾：

1. 陳皮普洱茶

功效：具順氣理中、健脾燥濕功能，適合脾胃虛弱人士（應避免空腹飲用）

材料：水150毫升、普洱茶葉6至8克、陳皮2克（分量可因個人口味增減）

做法：第一泡應為洗茶，洗茶時間不宜過長，時間約2至3秒為佳

2. 玫瑰花山楂茶

功效：有助疏肝消滯，適合肝氣鬱滯人士

材料：山楂3至4粒、玫瑰花4至5粒、水250毫升

做法：將所有材料加熱水泡5至10分鐘，飯後飲用。服用薄血藥人士、早期懷孕女士慎服；胃酸倒流者不宜

■西醫說：「食物殘渣成為大腸內細菌的食物，過程中產生氣體。」

◆姚：腸胃肝臟科專科醫生姚志謙

■食物未消化 大腸菌「開餐」

問：放屁有何成因？

姚：主要成因是某些食物難消化，殘渣到達大腸後，成為細菌的食物；細菌在分解和發酵食物殘渣時產生氣體，經肛門排出，即放屁。其次是短時間內吞下許多氣體，或飲有氣飲料，腸道可能未能吸收所有二氧化碳等，因而放屁或打嗝。

■腸易激 腸胃炎「打氣」

問：經常放屁，是身體出問題？

姚：某些情况下會較常放屁，例如腸胃炎、腸易激綜合症患者。當腸道蠕動急速，大量未完全消化的食物到達大腸，就會較多屁。另外，短時間內吃下大量食物，例如吃自助餐，胃和小腸都不能夠消化所有食物，造成消化不良，這些未能消化的食物落到大腸被細菌發酵而引致多屁。若感到腹部不適或大便習慣改變，應諮詢醫生意見。

■憑味不能辨症 食肉獸屁更臭

問：響屁不臭，臭屁不響？不同屁味各有意思？

姚：響屁和臭屁，兩者完全沒有關係。放屁的聲響跟氣流，以及肛門、臀部肌肉有關，類似吹哨子。假若氣體體積不大，氣流便不足以產生響亮的屁聲。氣流的速度也會影響屁聲大小，加上有些人會用腹肌「谷一谷」，力量變大了，屁聲便較響；另一邊廂，有人會嘗試控制肛門括約肌減慢氣體排出的速度，從而減低聲量。

網上流傳，不同氣味的臭屁反映不同疾病，如「腐肉味」臭屁可能是癌症徵兆，「魚腥味」則是腸道出血，沒有充分醫學研究證明。屁的氣味通常來自細菌發酵。飲汽水、梳打水所致的屁沒什麼氣味；大量食肉產生的屁味則較臭，原因是肉類含高硫質，經細菌發酵後會釋放硫化氫，是臭味來源之一，類似「臭雞蛋味」。

■西醫

飲食貼士：少吃高果糖水果、根莖食物

某些食物較難消化，對腸胃造成負擔。腸胃肝臟科專科醫生姚志謙建議，應保持均衡飲食，避免過量進食同一類食物及大吃大喝，可減少放屁。另外，牛奶及奶製品含有乳糖，部分成年人因缺乏乳糖酶，無法完全消化乳糖，食用後會有腹瀉、脹氣等情况。此外，果糖較難消化，果糖含量高的水果如西瓜、芒果，同樣容易令腸道產生氣體；還有葱類、豆類、根莖類食物（如芋頭、蓮藕、薯仔、蘿蔔）、十字花科蔬菜（如椰菜花、西蘭花）等食物，都容易在腸道產生氣體，怕尷尬，就少吃為妙。

文：李祖怡

編輯：林曉慧

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