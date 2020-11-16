醫賢心事：抗拒上課成績跌 情緒響警號

壓力一般容易誘發焦慮、抑鬱等情緒。學童可能出現失眠、疲倦、身體不適，例如頭痛、肚痛等等。如果情况持續，繼而影響日常生活，例如不能集中學習，甚至抗拒上課，成績下跌，情緒變得暴躁或鬱鬱寡歡，便可能患上了情緒病。

突然亢奮、自信爆棚、幻聽

有些學童懂得主動向家長表示需要看醫生，而家長往往在見醫生時，才知道情况嚴重。有些家長事前不太察覺到子女的情緒問題，因為青少年不太會跟家長透露自己的情緒。而有些學生會覺得努力一點便能撐過去，直至情緒問題對學習和身體出現明顯影響，才感到問題嚴重。

除了焦慮症、抑鬱症等常見情緒病，躁鬱症、思覺失調等較嚴重的精神科疾病，高發期亦是在青少年時期，所以家長應該對這些疾病有基本的了解。如果青少年出現情緒亢奮、自信心爆棚、精神充沛不感到疲倦、充滿大計等等，又或是出現幻聽或覺得別人在談論他等徵狀，便是比較嚴重的情緒問題，必須及早求醫。

本身成績好的學生，或是在名校就讀的學生，因為朋輩壓力和學校的氛圍充滿競爭，容易出現焦慮和自卑等情况，繼而引發情緒問題。而本身成績不太好的學生，因為被迫要面對公開試，感到自己沒有能力應付，又或者覺得面對考試沒有意義而感到沮喪，造成情緒低落。因此，無論什麼程度的學生，面對公開考試時亦有可能出現情緒問題。

DSE是學業生涯的轉捩點，中六便是「大直路」，分秒必爭。如果發現情緒出現問題，為免影響學業表現，適宜盡早求醫。

文：何浩賢（精神科專科醫生）