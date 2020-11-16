骨骼「偵」奇：Selfie招「自拍手」 拿杯都無力

什麼是腕管綜合症？先講解一下腕管結構。腕管位於手心至手腕，底部有8粒小腕骨排成半圓狀，頂部是腕橫韌帶（transverse carpal ligament），兩部分建構成一條隧道。隧道內有9條筋腱和正中神經線（median nerve）。任何原因導致腕管隧道收窄，或隧道內有異常組織，都會壓迫正中神經線，引致腕管綜合症。

夜晚痹痛 無覺好瞓

正中神經線負責拇指至一側無名指的感覺，以及外展拇短肌的肌力。一旦受壓，會引致手指麻痹、脹痛、失去觸感；夜間感覺尤其強烈，甚至影響睡眠。當手腕屈曲、手掌握拳或握物時，腕管會進一步收窄，徵狀加劇。某些動作如傾電話、刷牙等，患者會感到非常麻痹，甚至拿不住握在手的東西。當正中神經長時間受壓，以致神經受損，外展拇短肌會萎縮，大拇指乏力，甚至簡單如拿杯子等動作都有困難。

家庭主婦、清潔工人、餐廳洗碗員工，都是腕管綜合症高危群。他們需要長時間勞動手腕及手指，令手心腕橫韌帶增厚，壓迫神經。有些運動亦有可能導致腕管綜合症，例如：踩單車（長時間握着把手）、舉啞鈴及需要握拍的球類運動等。曾有患者因腕管綜合症而無法踩單車，需要手術處理。另外，還有較少見的病因，一名健身教練因為手麻痹求診，診斷為腕管綜合症；檢查時，發現手心腕橫韌帶下面有一硬塊，經磁力共振檢查，證實是良性神經線腫瘤。除了神經線瘤，腱鞘囊腫、尿酸結晶也會壓迫正中神經，引致腕管綜合症。

2招DIY檢查

腕管綜合症一般透過臨牀診斷。其中2個簡單檢查，可自行檢測。

1. Phalen's test：把雙手手腕向下90度屈曲，手背緊貼手背，保持30秒。患者麻痹感覺會慢慢出現及愈來愈劇烈

2. Tinel's sign：輕輕敲打腕橫韌帶位置；患者手指會出現觸電感覺

如上述兩個臨牀測試均出現麻痹或不適，就可能患上腕管綜合症，需找醫生進一步檢查及診斷。醫生要確診腕管綜合症，可安排患者接受神經電導測試，透過檢測神經傳導速度及波幅，確診並評估神經受壓的嚴重程度。

病情較輕的患者，可以透過藥物，如維他命B及神經止痛藥物來減輕徵狀；於睡眠時也可佩戴護腕或手托，讓手腕維持伸直，減少神經受壓。一般佩戴手托2至3個月，麻痹情况會慢慢改善。注射類固醇亦可幫助消除神經炎症，減少受壓，紓緩徵狀。如果保守治療效果不理想或神經受壓嚴重，手術治療是另一選擇，醫生需要𠝹開腕橫韌帶，令正中神經不再受壓，消除麻痹感。

腕管綜合症有年輕化趨勢。大家玩手機時要控制好時間，多做手腕伸展運動，減少患上「自拍手」風險。

文：嚴永藝（骨科專科醫生）