練臀部小腿肌肉 踢走足底筋膜炎

當足底近腳跟位置感到痛楚，大家普遍認知是足底筋膜炎，即是支撐足弓的足底筋膜發炎。然而臨牀上，有一部分患者服用消炎藥後效果並不明顯。近年研究指出，足底筋膜炎可能是退化引起，而不是炎症。

高危：長企、常跑、行山

超過八成足底筋膜炎患者是25至65歲，需要長期站立或步行的上班族，反映足底筋膜炎跟我們日常生活或工作習慣息息相關，需要長期站立，和經常跑步、行山人士容易患上。

足底筋膜在受到重複撞擊後會逐漸纖維化，產生疤痕組織及骨質鈣化。當附近肌肉同時有過緊或乏力的問題，便會導致足底疼痛。這個發現的重要在於提醒患者，應避免會導致足底筋膜勞損的動作，還有小腿拉筋十分重要。

下牀首15分鐘腳跟刺痛

足底筋膜炎的痛點多見於腳跟中間或偏內側。多半患者會感到，由起牀至落地的數步至首15分鐘，足跟位置有明顯刺痛或緊繃感覺；在久坐後（約15分鐘以上）也會有類似感覺，但通常痛楚較輕。活動時痛楚不太明顯，但多站或多步行後，例如下班回家後痛楚有可能加劇。研究指出，約三分之一患者會同時在雙側足底均患上足底筋膜炎，臨牀所見，雙側都有痛楚的亦不在少數。

冷熱敷 踩網球 紓緩不治本

網上流傳不少足底筋膜「自」療方法，如急性時冰敷、慢性時熱敷；再配合小腿拉筋及腳掌滾網球放鬆筋膜，以上方法都能有效紓緩問題，但多半不能根治痛症。要根治足底筋膜炎，患者必須從生活、運動各方面着手。

首先，改變習慣很重要，大多數足底痛患者經常需要久站或步行多於數小時。患者應避免穿著高跟鞋、人字拖、鞋底較硬或較薄的鞋款（包括部分帆布鞋及平底鞋），轉而多穿波鞋等減壓效果較好的鞋。同時，使用適當矯形鞋墊能改變步行時足跟落地的受力分佈，從而減輕足底筋膜進一步受傷的機率。

臀部小腿肌力弱 步姿不佳致痛

足底痛患者都會從網上或親友中得到資訊，要做小腿拉筋以減輕痛楚，但往往忽略了訓練肌肉的重要。近年研究指出，一直都不能康復的足底痛，其中一大元兇是由於臀部及小腿肌肉力量不足，導致步姿不佳，間接令足底筋膜承受更大壓力。

文：關文浩（香港物理治療學會會員、註冊物理治療師）

編輯：梁小玲

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