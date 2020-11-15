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2020年11月15日星期日
星期日生活
綠色生活：行山露營 人有三急 自己糞便自己帶走？
常識說
等7年登記選民，只擁有兩日投票權
安徒行傳：欲擒先縱施法術 恣意專橫驗忠誠
周日話題：專訪戴雅門——我係香港人都嬲，但嬲不是策略
悼：烽火求真——悼爭議名記者Robert Fisk
否想國家：國家邏輯的權力傳送鏈
周日話題：如何看待民調？ 從美國大選的民調失準問題談起
七情上面：心口打開咗個窿：一白故事
5年C班RE－U：對待食客、送貨員 盡是手足之情
尋語讀書會：《激情的經濟學》衡量經濟的美學
開門讀書：世界真細小
十二因緣：這晚過後
movie chic movie style：《德州巴黎》情感流失症候群
Bringing Up Movies：夜更細聽夢同遊
家明雜感：《親愛的房客》生命孤獨，還幸有藝術
影片簡評：《親愛的房客》 IIB
咩世界：第168期 ／笑話
漫畫連載：That City那城 Vol. 20
星期日文學‧冷眼政治的造書技藝：黃碧雲小說《附件三》及其展銷
{大學飯堂達人}鄧經理與阿姐們 學生想要的，我哋畀到就畀
讀食時光：樹上掉下來的美味 蘋果煮雞肉
網學時代：掌握開局三部曲 學西洋棋無難度
ways of seeing：覽上世紀山水城街 香港不止一種舊
未來城市：美大選遍佈假消息 面書改審查做法 Fact check唔易做 如何繼續反擊？
十二因緣：這晚過後
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【明報專訊】有人說，這是一個時代的結束，另一個時代的開始。
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