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開門讀書：世界真細小

【明報專訊】王賡武的自傳，上部講他在馬來亞大學本科畢業以前的成長，很多時候都寫到他和他父母的往事；到了自傳的下部，則寫他自己如何慢慢成為學者，以及和太太林娉婷的相遇和生活。

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