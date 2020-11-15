周日話題：專訪戴雅門——我係香港人都嬲，但嬲不是策略

「中共領導人正在粉碎香港的自由和自治，並背棄對一國兩制的承諾。 如果我是香港人，我也會生氣和激動，希望能有個美國領袖捉緊每個機會抨擊中國領導人。 但憤怒不是一種策略。 香港人看着他們的自由被逐漸扼殺，不止需要一個每隔一段時間會攻擊北京的美國電視名人。他們需要的，是自由世界國家能站在一起對抗北京領導人，表明他們將會為不斷加重的鎮壓及欺凌付出代價。

期待拜登「復興民主聯盟」

對於香港及台灣支持特朗普的民眾都偏向相信拜登上台後，會着手修補對華關係，他說「過去一段時間，我已建議過香港和台灣支持民主運動的朋友，別對特朗普太熱中，那是非常表面、沒經深思熟慮的」。他認為特朗普政府帶起對中國貿易及戰狼外交等方面採取強硬路線，是「重要及歷史性」的，亦值得欣賞，但特朗普不會關心本國及其他地方的民主，雖然他與北京對着幹令香港及台灣的民主派感覺良好，但特朗普本人「其實只做了很少實際幫香港人的事，對為自由陷困的人民也不是一個可靠的盟友」，比較之下，「拜登雖沒那麼公然與北京對抗」，但同時「亦更真誠捍衛民主和人權。」

拜登更能召集自由國家抵抗中國

有種說法，拜登當選，中央最開心，但戴雅門則言：「老實說，我想很多中國領導人會為特朗普落台難過（sorry to see Trump go）。他的傲慢、 無能及對我們追求民主盟友的蔑視，正在損害美國可領導世界的能力，這才是真的向中共領導人送上禮物。」他期待拜登上台能「復興民主聯盟」，如此方為中國領導人不樂見的，因為這並不利中國追求主導世界的目標。美國大選開票結果出現「藍移」（blue shift）是否涉及選舉造假？他說指控無證據，「這個指控才是造假」，提及政治學者包括他自己在內在投票前幾個月已預測，因為郵寄選票，拜登在開票初期會落後，計算郵寄選票後會領先，後來亦確實言中。

特朗普堅持不承認落敗，戴雅門說「拜登已勝出選舉，是下一任總統，很多共和黨人都知道這點，私底下已是往前看」，他在訪問最後留下一個問題，「問問自己，未來幾年誰更有可能召集自由世界國家抵抗中國？是特朗普還是拜登？ 答案是顯而易見的。」

文•曾曉玲

編輯•陳志暘

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