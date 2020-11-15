安徒行傳：欲擒先縱施法術 恣意專橫驗忠誠

人大這次來得突然的狠下殺手，不單違背了剛好在兩個月前以疫情為藉口取消今年選舉、邀請全體立法會議延任時的寬鬆承諾，也公然肆意違反基本法相關條文，硬生生地以一個「人大決定」來凌駕所有既有法律，可謂arbitrary rule的完美範例。Arbitrary rule並無通用的中譯，既有肆意妄為，也有專橫無道的含意，勉強地說，就等如無法無天。

無上權威 來自不受法律束縛

可是，單單着眼於是否違背法律條文的角度，實在無法理解中共為何要表現得如此反覆無常。要知道的是，中共一貫所奉行的是中國法家思想。法家的思想傳統中，尤其重視「法」、「術」與「勢」如何結合。雖然一方面信誓旦旦，聲稱會以法律為根本，但歸根到柢，法律只是隨統治者心術而運用的工具和手段。運用法律作為工具的仍然是統治者。而統治者駕馭天下，除了「有法可依」，還要憑藉權勢與權威。怎樣能展示至高無上的權威？當然不能讓人民認為統治者是受到法律所束縛，反而是要讓人民懼於統治者的喜怒無常，讓人民感受到權勢大小懸殊，甘心屈從，不敢反抗。

由此觀之，「國安法」年代底下，重要的不是國安法的條文細節、哪裏才是「紅線」所在，而是國安法給予一套「法律」的術語作為符號象徵。在符號象徵背後，真正重要的是以「主權者」化身自居的「統治意志」，以及要彰顯這種意志時需要建立的「權威」和「威勢」。這種在落實「中央對香港的全面管治權」時必須要樹立的「威勢」，如果還是自囿於既有條文和慣例，當然只會事倍功半。相反地，唯有透過公然的踐踏、蔑視、破壞既有的一切屏障，主宰新時代的「威勢」才會深入人心。

所以，縱然今次被DQ的這4名議員被公認是相對政見溫和，從沒有踏出一貫認定的「一國兩制」框架，只是按既有議事規則所許可的範圍內，作象徵意義大於一切的所謂「議會抗爭」，可是，他們仍然被針對和「追殺」，而且還要經受「欲擒先縱」式的侮辱和愚弄，正正就是他們還未認識到他們的「溫和」、「守法」、對法律條文深深的「信奉」，必然會成為中共「法家威權主義」打擊香港「法律形式主義」的祭品。

憐憫下歸邊者累積成勢 國安年代新常態

因為，只要香港人還以為香港仍具備由法律條文所保障的「法治」，還未認識到這些條文之有效與否，其實是取決於統治權威的mercy（憐憫），仰賴他們的「寬宏大度」，在中央統治者眼中，香港人就是還未知「大勢之所趨」。中共要找最溫和、最沒有表面殺傷力的溫和派下手，正正是要破壞在法律和威勢之間的模糊地帶。當一個又一個這些在模糊地帶游走的案例倒下，證明了法律條文無法提供保障，就能看清楚背後的「統治意志」如何咄咄逼人，人們就要按勢之所在而歸邊，而歸邊者的積累便成為一種趨勢，此服膺於威權的趨勢便會催生國安年代所需的「新常態」社會。

中共先DQ溫和泛民4名議員，後假做一場寬大予以「延任」的一個局，讓在「初選」機制下建立成初步共識和協調意願的各派再度陷入「接受延任」還是「總辭抗議」的分裂危機，無論是「留派」還是「走派」兩翼，都注定沒有贏家，只有輸家。因為鷸蚌相爭，只有漁人得利。到了「要留者留，要走者走」的階段，中共就親自出場演出終局，大聲公告天下：我們其實不需要你們來充當「遮羞布」！

值得圈點的是，民主派宣告「總辭」之後，港澳辦發出聲明，猛烈批評這舉動是表明了與中央頑固對抗的立場，是對中央權力和基本法權威的公然挑戰。聲明又提及，注意到有一部分被標籤為「反對派」的議員沒有「被綁架上總辭的戰車」，而是選擇繼續履行議員職責，「這樣的明智之舉值得肯定」。兩名「非建制派」議員當中，既包括醫學界的陳沛然，也包括「熱血公民」的鄭松泰。這兩人留任備受港澳辦肯定，因為他們完美地示範了劉兆佳口中中央所希望有的「忠誠反對派」。

「忠誠反對派」獲中央肯定

可是，中共真的還需要在香港維持一批可以裝點門面的「忠誠反對派」嗎？看來，這只是同一個迷思的延續，令一些人以為仍然有角色可以扮演。再者，「忠誠」又可以如何定義？怎樣才是一個合格的「愛國者」？

鄧小平生前是以「尊重自己民族、誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權、不損害香港繁榮穩定」作為「愛國者」標準，「不要求愛國者贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國、愛香港」，到了2014年《一國兩制白皮書》，則明示所有「治港者」都要「肩負正確理解和貫徹執行香港基本法的重任，承擔維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定的職責」。

前後兩者的分別是，今日添補了能否「正確理解和貫徹執行」這一點，坦白的說，就是看你能否理解「國家意志」，順應「政治形勢」。

「愛國者治港」是基本法之上的「根本法」

事實上，有份起草2014年這份「白皮書」的強世功，就曾遠於2009年在一篇名為〈中國憲法中的不成文憲法——理解中國憲法的新視角〉的文章中，把「愛國者治港」看成是「基本法」之上的「不成文憲法」、「絕對憲法」和（基本法中真正的）「根本法」，就猶如「中國憲法」中的真正「根本法」是「黨的領導地位」。他反對形式主義地了解中國憲法和基本法的關係，認為香港「基本法」是一部中國的憲法性文件，而非一般依據憲法而制定的法津，所以，憲法中有關社會主義和黨領導的條文，並非不適用於香港。

今日，為了落實各級「治港者」必須為「愛國者」，就不能只按原有的基本法既有條文的規定，而是訴諸比基本法更「高級」、更為「根本」的「不成文憲法」，並且由中共領導下的「人大」作出「主權決斷」，為香港頒布這項不能再被審查、上訴、覆核的「決定」。

「主權決斷」對中共來說是創制萬法之法，是一種「意志」而非一堆「條文」。對於這種「國家意志」，只有順應中央所宣示的「大勢」而「正確理解」，與逆其道而行的「錯誤理解」的分別。

今次港澳辦「例外地」肯定了拒絕總辭的（被標籤）「反對派」，其實更正面地說出了國安年代的「常規」：能夠知「勢之所趨」而「正確理解」「肆意專橫」的「國家意志」，「明智地」站好隊伍的，才是合乎「愛國者治港」這「根本大法」的「忠誠（反對）派」。

文˙安徒

美術•胡春煌

編輯•馮少榮

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